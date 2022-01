Russell: Dokud se nestanu mistrem světa F1, nebudu s kariérou spokojen

23letý Brit dostává po třech sezónách strávených u Williamsu šanci v mistrovském Mercedesu, který v posledních osmi sezónách vždy ovládl Pohár konstruktérů a sedmkrát šampionát jezdců.

S Williamsem Russell dosáhl drobných úspěchů, jako bodovaných umístění nebo postupů do druhé a třetí části kvalifikace. Nyní jsou ale jeho cíle vyšší.

„Samozřejmě chci být vítěz, chci být mistrem světa a my jsme celou dobu strávili na chvostu pole. 2020 byl silnější rok, ale nestačilo to. Také 2021 byl silnější rok, ale nestačilo to.“

„Když jsem se poprvé dostal do Q2, hodně jsme to oslavovali. Když se vám to podaří podruhé, potřetí, tak to vyprchá a vy se chcete dostat do Q3.

„Když jsme se pak dostali do Q3, znovu jsme hodně oslavovali a byli z toho nadšení. Pak se ale do Q3 chcete dostat v každé kvalifikaci. Dokud nejste mistrem světa, nikdy nemáte dost.

„Kdybyste mi dali vybrat, jestli chci být poslední nebo desátý, řekl bych desátý. Ale nejde o lineární vývoj. Stále se učím a když jsem desátý, stále nejsem mistr světa, takže nejsem přehnaně rozrušený.

„Jsem vděčný, že se stále mohu učit, jsem pod dohledem a mohu se co nejlépe připravit na to, až budu mít auto, které mi, doufejme, pomůže dosáhnout toho, čeho chci.“

Russell se bude v Mercedesu porovnávat se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. Ve Velké ceně Sachíru 2020 dostal příležitost na jeden závod u Mercedesu, když Hamilton musel závod vynechat kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Russell měl nakročeno k vítězství, o které jej ale připravila chyba v boxech a následný defekt.

Prvních stupňů vítězů ve F1 Russell dosáhl vloni v belgickém Spa-Francorchamps, kdy v kvalifikaci obsadil s Williamsem druhé místo a závod byl po třech kolech za safety carem ukončen kvůli velmi silnému dešti.