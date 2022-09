Russell: De Vries to měl těžší než já při své premiéře za Mercedes v roce 2020

Nyck de Vries čelil před svým prvním závodem formule 1 v Monze větší výzvě než George Russell, když musel v roce 2020 zaskočit u Mercedesu, myslí si britský pilot.

Během minulého víkendu, kdy se na Monze jela Velká cena Itálie, musel pro zánět slepého střeva odstoupit Alexander Albon. Před sobotním tréninkem jej u Williamsu nahradil de Vries, kterého tak čekal premiérový závod ve F1.

Ačkoliv se o tom, že ve zbytku víkendu nahradí Albona, dozvěděl de Vries jen krátce před třetím tréninkem, dokázal postoupit do druhé části kvalifikace a senzačním devátým místem v závodě vyrovnat nejlepší výsledek Williamsu v letošní sezóně.

Situace ze závodu v Monze by se dala přirovnat k Velké ceně Sachíru 2020, kdy se Lewis Hamilton nemohl závodu zúčastnit kvůli pozitivnímu testu na covid-19, zastoupil jej Russell, který závodil za Williams, kvalifikoval se na druhé místo a v závodě mířil za vítězstvím, o které jej ale připravil defekt pneumatiky.

De Vries byl však podle Russella vzhledem k menšímu množství zkušeností a skutečnosti, že ještě v pátek během volného tréninku jezdil s Astonem Martin, v těžší pozici.

„Upřímně, myslím, že to pro něj bylo náročnější než pro mě, protože já byl v té době jezdcem na plný úvazek,“ řekl Russell.

„On navíc musel přesednout z Astonu Martin, se kterým jel v pátek, do Williamsu. Je to jiné auto, jiný způsob sezení.

„Vzpomínám si, když jsem testoval s Mercedesem a Force Indií, a zároveň jsem závodil ve F2, trvalo pár kol, než jsem si zvykl na jiné reakce těch vozů. Není co víc k tomu říct. Bodovat při debutu za Williams je bezpochyby výjimečné.“

Svým výkonem si šampion formule 2 z roku 2019 a mistr světa formule E ze sezóny 2020-21 řekl o místo ve startovním poli formule 1.

Kromě Williamsu by mohl de Vries zamířit také do Alpinu, se kterým bude příští týden testovat na Hungaroringu. Podle zpráv projevil o Nizozemce zájem také Helmut Marko, který by jej mohl posadit do týmu AlphaTauri.

„Není pochyb o tom, že si zaslouží místo ve formuli 1. Takový je sport. Je tu 20 pilotů, a ne každý dostane příležitost. Teď ale určitě prokázal vše, co musel,“ řekl Russell, který s de Vriesem závodil v juniorských kategoriích.