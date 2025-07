Russell čtvrté místo v kvalifikaci nečekal

George Russell se závěrečným pokusem v kvalifikaci formule 1 na Velkou cenu Velké Británie posunul do druhé řady na roštu, kde bude s krajanem Landem Norrisem.

Po prvních pokusech v Q3 patřilo pilotovi Mercedesu šesté místo. Svým kolem 1:25.029 se posunul na průběžnou druhou pozici, ze které poté, co své kolo dojeli všichni piloti, klesl na konečné čtvrté místo.

I to ale považuje Russell za úspěch.

„Jsem velmi šťastný, protože celý tento víkend rychlostně ztrácíme. Nečekal jsem, že budu bojovat o dobrou pozici, obzvlášť s tím, jak silně vypadá Ferrari a víme, že McLaren je nahoře vždy. V posledním kole jsme opravdu ožili a byl z toho dobrý výsledek,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Naše současná forma naznačuje, že zítra z pohledu závodní rychlosti na tom zřejmě nebudeme nejlépe, ale vypadá to lépe a to je pro nás dobrá zpráva. Může to dopadnout jakkoliv. Musíme být připraveni.“

Antonelli si veze penalizaci z Rakouska

V kvalifikaci sice zajel sedmý čas, na roštu v Silverstone bude Andrea Kimi Antonelli ale až desátý.

Mladý Ital totiž dostal už v minulém závodě v Rakousku penalizaci tří míst na roštu dalšího podniku za způsobení kolize s Maxem Verstappenem v prvním kole.

„Zatím to pro nás nebyl jednoduchý víkend, v kvalifikaci jsme ale dokázali podat solidní výkon. Moje kolo nebylo ničím výjimečné a trápil jsem se ve druhém sektoru, ale zbytek kola byl dobrý. Ve vysokých rychlostech nám trochu chyběla stabilita, což na Silverstonu s množstvím rychlých zatáček nechcete. V posledním pokusu nebyla zadní část tak stabilní, jak bych chtěl, což mě připravilo o důvěru a zřejmě i o nějaký čas,“ řekl Antonelli na stránkách týmu Mercedes.