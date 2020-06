Russell chce před začátkem sezóny ještě testovat „cokoliv, co má čtyři kola“

Formule 1 by se po přestávce způsobené pandemií koronaviru měla vrátit na začátku července dvěma závody v Rakousku. To je více než čtyři měsíce poté, co piloti vystoupili z letošních vozů po skončení zimních předsezónních testů, které se konaly v únoru a na začátku března v Barceloně.

Vynucenou přestávku Russell vyplňuje závoděním ve virtuálních závodech. Spolu s dalšími mladými piloty Charlesem Leclercem, Landem Norrissem, Alexem Albonem a dalšími závodí v oficiální Virtual GP sérii.

Stejně jako ostatní se ale již těší, až znovu usedne do reálného monopostu. Uvítal by však, kdyby měl možnost ještě předtím odjet pár testovacích kol.

„To je něco, co se opravdu budu snažit udělat. Myslím, že první příležitost, kterou reálně dostanu, budou motokáry. Jakmile budu moct, budu jezdit na motokáře. Chci se ale pokusit usednout do vozu formule 1 předtím, než se vrátíme k závodění,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Musíme počkat, jestli to bude ve Williamsu nebo v Mercedesu, jen odjet pár kol. Mohlo by to ale být i v monopostu formule 3 nebo formule 2. Myslím, že cokoliv, co má čtyři kola a může to jet po závodní trati, bude lepší než nic.“

Kromě závodů na počítači věnuje Russell čas také fyzické přípravě. Podle 22letého Brita ale po psychické i fyzické stránce nic jízdu v monopostu F1 nenahradí.

„Na rozdíl od jiných sportů nemůžeme mít na své zahradě závodní okruh formule 1. Nejsme jako fotbalisté, kteří mohou jít, kopat a absolvovat svůj trénink, je to velmi obtížné,“ říká.

„V posilovně, kterou tu mám, dělám vše, co se dá. Na kardio buď běhám nebo jezdím na rotopedu. A trénuji také z mentálního hlediska, učím se žonglovat nebo se snažím něčím zaměstnat svou mysl. Nedávno jsem investoval do kvalitnějšího simulátoru a dalšího vybavení a začal jsem to dělat ne jen pro zábavu, ale využívám to i k tréninku. Myslím, že to má k realitě nejblíže a musím zůstat připravený, až se vrátíme.“

Foto: Getty Images / Charles Coates