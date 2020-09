Russell byl blízko prvním bodům. Nepovedl se mu ale poslední restart

Jezdec Williamsu se pohyboval na bodovaných pozicích, ale nevyšel mu poslední restart. Nakonec dojel za Vettelem, který získal poslední bod.

„Lidi, nevím, co na to říct,“ řekl Russell v týmovém rádiu po skončení závodu. „Bez té červené vlajky bychom byli na bodech.“

„Tempo bylo dobré, držel jsem si pozici,“ řekl Russell o svém závodu. „Byli jsme někde na devátém místě, měli to ve svých rukou a stačilo to jen dovézt domů.“

„Pneumatiky byly skvělé. Pak jsem při druhém restartu kvůli špatnému startu ztratil všechny své pozice.“

Russell řekl, že neví, co se při restartu stalo. „Ještě nevíme co se stalo, protože procedurálně bylo všechno tak, jak má být. Ostatní starty byly v pořádku, nic zvláštního, ale při tom posledním s měkkými pneumatikami jsem protočil kola.“

„Kimi a Grosjean měli kolo navíc na zahřátí pneumatik (ředitelství závodu je pustilo, aby dojeli do aktuálního kola a zařadili se na konec, pozn. redakce) a oba měli mega starty, což věcem nepomohlo.“

Russell se také vyjádřil k hromadné nehodě poté, co v úvodu závodu zajel safety car do boxů.

„Bylo to trochu nevyhnutelné, když zrychlovali a zpomalovali. Byl to harmonikový efekt. V juniorských formulích se to stalo několikrát, vždy se to bude dít, když máte v závodě 20 vozů, které zrychlují a zpomalují velmi rychle.“