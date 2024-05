Russell by Verstappena jako svého týmového kolegu uvítal

Mercedes v současné době hledá náhradu za Lewise Hamiltona, který na konci sezóny odchází do Ferrari. Šéf týmu Toto Wolff už dříve přiznal, že by v Mercedesu rád viděl Maxe Verstappena. Což vyvolalo ostrou kritiku ze strany ředitele Red Bullu Olivera Mintzlaffa, dle kterého Wolffovo veřejné laškování s Verstappenem ukazuje nedostatek respektu.

Verstappen má s Red Bullem smlouvu až do konce roku 2028. Ale jelikož tým z Milton Keynes čelý mnoha interním problémům, včetně odchodu Adriana Neweyho v roce 2025, množí se spekulace ohledně budoucnosti trojnásobného šampióna.

Přestože přechod Verstappena do Mercedesu v nejbližší době vypadá nepravděpodobně, George Russell říká, že by uvítal výzvu, kterou by Holandský pilot po jeho boku představoval.

„Byl bych pro,“ řekl Russell. „Víte, přechod do Mercedesu v roce 2022, po Lewisových legendárních letech a vítězstvích, byl obrovským úkolem pro každého, kdo by do týmu, ve kterém Lewis působí už tak dlouho, naskočil.“

„Já ale v sebe věřím, a to se pak potřebujete postavit těm nejlepším ve stejném autě a ukázat, co ve vás je. Takže cítím, že mít Lewise za týmového kolegu poslední tři roky… takový skvělý jezdec byl pekelný týmový kolega.“

„Tlačíme na sebe každý závodní víkend, a myslím, že je fér to říct. Takže bych Maxe uvítal, jelikož se chci postavit těm nejlepším. Každý chce ukázat, čeho je schopen, takže do toho.“

Na adresu odchodu Neweyho z Red Bullu Russell dodal: „Je to někdo, koho respektuji. Je to legenda sama o sobě se vším, čeho ve sportu dosáhl. Víte, nezmění to náš život. Pokud tu tedy není nějaké tajemství a on se nechystá do Mercedesu, kdo ví?"

„Myslím, že je skvělé vidět tolik loajality po dlouhou dobu, je v týmu 20 let. Lewis je v týmu 12 let. Lidé občas potřebují změnu. Změna je svěží začátek pro obě strany a bude zajímavé sledovat, co se stane dál.“