Russell: Bránění pozice ze strany Leclerca bylo v Silverstone na hraně

Pilot Mercedesu George Russell nebyl po GP Británie spokojen s tím, jak Charles Leclerc v první fázi závodu bránil svoji pozici.

George Russell strávil velkou část letošní Grand Prix Británie v těsném kontaktu s Charlesem Leclercem z Ferrari.

Russell za Leclercem nejprve jezdil prvních osmnáct kol závodu a později se oba jezdci potkali ještě jednou poté, co si odbyli první zastávky v boxech.

Zatímco v prvním případě se Brit před Monačana dostat nedokázal, při druhé příležitosti byl již jezdec Mercedesu i díky novějším pneumatikám úspěšnější.

„Snažil jsem se Charlese předjet, místy ale bylo jeho bránění na hraně. Můj závod to ale nezměnilo. Kdybych se přes něj dostal (během prvního stintu, pozn. red.), pravděpodobně by to znamenalo, že bych zajel do boxů ještě dřív,“ uvedl podle Autosportu Russell, který si svoji zastávku odbyl jen relativně krátce před výjezdem safety caru.

Brit na to doplatil, protože jezdci, kteří výměnu oddálili, později neutralizace závodu využili k tzv. pit stopu zdarma a získali tak výhodu. Vůči Russellovi na tom vydělal Lewis Hamilton, jenž se před svého kolegu dostal právě díky zastávce v boxech během neutralizace.

Na dotaz Autosportu, co přesně se Russellovi nelíbilo na Leclercově počínání, závodník Mercedesu odpověděl:

„Šlo o brzdění do zatáčky číslo 16. Chtěl jsem ho předjet zevnitř, ale v brzdné zóně se vůči mě zachoval dost agresivně. Tohle pravidla určitě nedovolují. Dostal za to varování, ale když víte, že máte jedinou šanci na předjetí, tak je to frustrující,“ prohlásil Russell s tím, že na příští rozpravě jezdců tuto záležitost chtít řešit nebude.

„Nemyslím, že je to třeba. Bylo to ale velmi hraniční. Musím je ještě podívat na video,“ dodal Brit.