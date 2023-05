Russell bagatelizuje vliv vylepšení pro Imolu. Věří, že to bude krok správným směrem

Mercedes přiveze tento víkend do Imoly větší balík novinek. Podle Russella to však hned v Imole nebude zásadní změna.

U Mercedesu letos před víkendem příliš nevíme, co od něj očekávat. V posledních dvou kvalifikacích se vždy jeden z jezdců nedostal do třetí části. V závodech to ale bylo lepší...

Do Imoly přiveze Mercedes balík novinek. „Imola je nový víkend, budeme mít na autě několik nových dílů,“ řekl Russell nedávno v Miami.

„Doufejme, že to bude pozitivní. V krátkodobém horizontu to pro nás nezmění svět, ale doufejme, že je to krok správným směrem. Myslím, že se nemůžeme nechat unést, musíme mluvit na trati.“

„Musíme se podívat, jak zlepšení fungují. Držme si palce, aby byly skvělé, ale to se dozvíme až v pátek ráno.“

„Doufáme, že zrychlíme, že to bude lepší z hlediska kvalifikačního a závodního tempa,“ řekl šéf traťových inženýrů Mercedesu Andrew Shovlin.

„Klíčové je, že nechceme pouze zlepšit čas na kolo, ale chceme se vydat jiným vývojovým směrem. Věříme, že z dlouhodobého hlediska budeme mít větší šanci bojovat o vítězství v závodech a o mistrovství světa.“

„Balíček pro Imolu je prvním krokem tímto směrem. Doufáme, že později v průběhu roku přineseme další novinky.“