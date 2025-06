Russell a Verstappen v jednom týmu? Wolff potvrdil, že se čtyřnásobným mistrem světa jedná

Max Verstappen sice má smlouvu s Red Bullem do roku 2028, ale od loňska je spojován s jinými týmy – nejdříve to byl Mercedes, poté Aston Martin a nyní to bude nejspíše znovu Mercedes. Úvahy o přestupu posilují očekávané změny pravidel.

U Mercedesu zatím nemá nic jisté žádný z jezdců. Antonelliho musí tým potvrdit a Russellovi na konci roku končí smlouva.

Ve čtvrtek George Russell v rozhovoru pro Sky Sports naznačil, že smlouva nebyla prodloužena, „protože se Mercedes stále snaží podepsat s Verstappenem.“

Toto Wolff na to byl samozřejmě v pátek dotazován. Mluvil o tom na oficiální tiskové konferenci i v rozhovoru pro Sky Sports.

„Líbí se mi, co George říká a vždy svého jezdce podporuji. Neexistuje nic, co bych si nepřál, aby řekl,“ uvedl Wolff na tiskové konferenci na dotaz Iana Parkese z Racing News 365, zda se mu komentáře Russella líbily.

„V týmu jsme velmi transparentní ohledně toho, co děláme a co plánujeme, a takto to funguje od chvíle, kdy jsem převzal vedení.“

„V tuto chvíli je samozřejmě potřeba zkoumat, co se bude dít v budoucnu, ale to nijak nemění to, co jsem už řekl o Georgovi, o Kimim a o jezdecké sestavě, se kterou jsem mimořádně spokojený.“

„Zní to, jako bychom se ptali: ‚Kdy se k nám chceš připojit a za jakých podmínek?‘ Tak to ale není a takhle to nefunguje. Chci tyto rozhovory vést za zavřenými dveřmi, ne veřejně jako na náměstí.“

„Máme dva jezdce, kteří jsou v našem programu už dlouho, a jsem s nimi naprosto spokojený. Jsou to jezdci, kteří budou v budoucnu pro tým skvělí, takže je to trochu jiná situace.“

Pokud by Verstappen k týmu přišel, musel by jeden z jezdců z kola ven. Existuje tedy teoreticky 50procentní možnost, že by vedle sebe jezdili Russell a Verstappen. Vztahy mezi nimi nejsou úplně ideální.

Naposledy se oba střetli v Kanadě. Jejich vztah se ale nejvíce vyostřil vloni v Kataru, kde museli oba před sportovní komisaře. Verstappen Russella zablokoval v kvalifikaci. Verstappen byl hodně naštvaný přístupem Russella. Oba si pak vyměňovali názory na toho druhého přes média.

„Dokážu si představit každou sestavu. Měl jsem Rosberga a Hamiltona, kteří bojovali o titul mistra světa, takže všechno ostatní je potom snadné. Mít dva jezdce, kteří spolu tvrdě bojují, má svá pro a proti. Viděli jsme příklady, kdy to fungovalo, a jiné příklady, kdy to nefungovalo.“

Pro Sky Sports uvedl Wolff další podrobnosti. „To, o co se v týmu snažíme, je být co nejvíce transparentní. Můžete si vybrat, jestli věci budete držet pod pokličkou, nebo uděláte to, co já za posledních 12 let – prostě to řeknete naplno, že je to tak a tak.“

„Tihle jezdci jsou chytří lidé. Mluví spolu a já jsem ohledně těchto věcí vždy otevřený a říkám věci tak, jak jsou. Neexistuje nic jako ‚podepíšeme Maxe‘. To je zatím tak daleko, že to není realistické. S Georgem mluvíme o všem.“

Je přirozené, že se jako šéf týmu nejlepší automobilky na světě zajímáte o to, co bude v budoucnu dělat čtyřnásobný mistr světa ...

Wolff odmítl, že by byl podpis smlouvy s Russellem zdržován. „V jednáních o Georgeově smlouvě žádné zdržení není, protože už dlouho je naprosto jasné, jaký máme časový plán. Známe se už strašně dlouho, takže o žádném zpoždění nemůže být řeč.“

„Je přirozené, že se jako šéf týmu nejlepší automobilky na světě zajímáte o to, co bude v budoucnu dělat čtyřnásobný mistr světa – a ta budoucnost může být hodně vzdálená. Ale to nijak neovlivňuje podepsání smlouvy s Georgem.“