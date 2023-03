Russell a Norris promluvili o skupině pro piloty F1 na WhatsAppu

Pokud mezi sebou potřebují mezi závody jezdci F1 něco prodiskutovat, mohou využít i společnou skupinu na komunikační platformě WhatsApp. Více o jejím fungování nyní prozradili George Russell a Lando Norris.

Stejně jako běžní „smrtelníci“, i piloti F1 používají ke komunikaci platformu WhatsApp – a to i ke hromadnému psaní si mezi sebou.

Jako první o skupině na WhatsAppu pro zavodníky F1 nedávno promluvil v podcastu The Fast And The Curious jezdec Mercedesu George Russell, jenž zárověň zmínil i několik informací o jejím fungování.

„Není to tak, že bychom tam den co den posílali vtipy, ale občas se stane, že se něco stane na trati a najednou tam někteří posílají memy a podobně, takže se to občas trochu vymkne kontrole,“ přiznal Russell, který je zároveň jeden z adminů skupiny.

V nejnovějším díle podcastu The Fast And The Curious se k whatsappové skupině pilotů F1 vyjádřil i jezdec McLarenu Lando Norris.

„Na profilové fotce skupiny máme Jamese Hunta (mistra světa z roku 1976, pozn. red.),“ odhalil Norris.

„Není to tak, že bychom si říkali ,hele, všichni jsme kamarádi‘. Je to mnohem více o tom, že se bavíme o věcech, které nám jako jezdcům mohou pomoci, pokud jde o pravidla či předpisy,“ přiblížil britský závodník s tím, že není možné vybrat někoho, kdo by byl v rámci skupiny nejvíce aktivní.

„Je tam od každého něco. Všichni tam komunikujeme a spolupracujeme,“ dodal sedmý muž loňské klasifikace mistrovství světa.