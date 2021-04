Ruské dítě superlicenci dostane a talentovaný Herta ne? Něco je špatně, diví se Andretti

„Potřebovali bychom amerického jezdce ve špičkovém týmu a ne vzadu bez šance,“ řekl Andretti pro Motorsport.com. „Pokud by byl ve F1 americký jezdec, který by přinesl výsledky, vedlo by to k tomu, že by se Amerika do F1 zbláznila.“

Andretti nabízí i jedno jméno – svého jezdce Coltona Hertu, který vyhrál o uplynulém víkendu závod IndyCar ve St. Petersburgu na Floridě. Celkově to bylo jeho čtvrté vítězství v sérii, ve které je od roku 2019. Předtím skončil celkově třetí a druhý v Indy Lights. Zkušenosti má ale také z evropské scény, kde závodil v letech 2015 a 2016. Na starém kontinentu začínal ve formuli MSA a ve druhém roce jezdil v různých juniorských sériích za tým Carlin.

„Colton šel závodit do Anglie, když mu bylo 15, byl sám. Jeho cílem vždy bylo dostat se do F1, ale je velmi tichý, skromný, není průbojný, ale vidím tam kvalitu – kvalitu na úrovni formule 1.“

Podle Andrettiho má Herta skutečný talent. „Všechny slyšíte, jak si stěžují, že příliš foukalo nebo bylo kluzko, ale on to prostě vždy zvládne bez řečí. Podmínky jsou pro všechny stejné, tak si sakra najděte způsob, jak to zvládnout!“

„Má 21, takže je to ideální čas, ale uvědomuji si nedostatek testovacích možností a licenčních omezení. Myslím tím to, že ruské dítě dostane superlicenci a ten, kdo je tady na nejvyšší úrovni, ji nedostane? Něco je tam špatně.“

Andretti naráží na Nikitu Mazepina. Ten získal dostatek bodů pro superlicenci díky druhému místu v GP3 v roce 2018 a loňskému pátému místu ve F2.

Jezdec potřebuje získat 40 bodů za umístění v různých sériích. FIA nezapomíná ani na americkou scénu.

Ve F2 získají 40 bodů hned první tři jezdci. V IndyCar bere 40 bodů jen vítěz. Další místa jsou už ohodnocena hůře. Ještě horší je situace v Indy Lights, kde vítěz získá je 15 bodů, což je polovina ve srovnání s F3 nebo třeba formulí E.