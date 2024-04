Rudé tričko, nebo téměř domácí prostředí Astonu Martin? Přestup Neweyho nemusí být vůbec snadný

Včera se objevily spekulace, že Adrian Newey končí u Red Bullu. Informaci přineslo více německých i britských zdrojů (AMuS, BBC, Motorsport.com, Sky Sports). Současně ale platí, že žádné oficiální potvrzení nemáme. Pokud nás Red Bull nepřekvapí, nečeká se ani v nejbližších dnech.

Pokud by Newey u Red Bullu skončil, nešlo by o žádné velké překvapení. Spekuluje se o tom už delší dobu. Newey má být rozčarován z následků mocenské bitvy, která před pár měsíci vypukla v Milton Keynes.

Podle Motorsport.com ale zatím oficiálně rezignaci nepodal. Pokud se tak stane, kam zamíří?

Možností je více a to včetně té, že odejde do důchodu. Pokud zůstane ve F1, může si vybírat. „Kdybyste měli dát většině šéfů týmů možnost mít Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena jako jezdeckou dvojici nebo Adriana Neweyho jako hlavního konstruktéra, myslím, že většina šéfů týmů by si vybrala Adriana Neweyho jako hlavního konstruktéra – je tak dobrý,“ řekl Craig Slater ze Sky Sports.

Obecně se očekávají dvě možnosti – Ferrari a Aston Martin. Třetí možností je (s větším odstupem) Mercedes.

Podle současné (a to je třeba zdůraznit) situace ale nebude odchod Neweyho snadný. Nejen jezdci ale také inženýři a šéfové týmů mají smlouvy. Newey podepsal kontrakt s rudými býky naposledy vloni a vypršet má na konci příštího roku. U vysoce postavených inženýrů je samozřejmostí také dodatek o něčem, co se dá do češtiny přeložit doslovně a nehezky jako „zahradní dovolená“. Nejde o okopávání ředkviček ale o období, kdy zaměstanec po odchodu z týmu nesmí pracovat pro nikoho jiného, aby neodnesl čerstvé informace. Její délka je v řádu vyšších měsíců až jednoho roku. Podle Motorsport.com je u Neweyho zřejmě roční. Newey by tak mohl u nového týmu nastoupit až v roce 2027. Newey je ročník 1958, takže v té době mu bude 69 let.

Ferrari, nebo Aston Martin?

Smlouva je jedna věc, realita druhá. Nelze samozřejmě vyloučit dohodu mezi novým týmem a Red Bullem, která celou situaci urychlí.

Kam by mohl Newey zamířit? Není tajemstvím, že o něj má zájem Aston Martin. V týmu by mohl spolupracovat s Fernandem Alonsem. Samozřejmě spíše v případě, že by do týmu přišel dříve než v roce 2027.

Výhod je ale více. Newey by přišel téměř do domácího prostředí. Vzdálenost mezi Milton Keynes a Silverstonem, kde se nachází stará i nová továrna týmu, je asi 23 kilometrů.

Aston Martin bude od roku 2026 využívat pohonné jednotky Honda, se kterými nyní jezdí Red Bull. Navíc ani samotný Aston Martin není pro Neweyho neznámou značkou. Spolupracoval s ním na vývoji hypercaru Valkýrie. Je to paradoxní, ale tento vůz do jisté míry udržel Neweyho v Milton Keynes a zhatil plány Ferrari, které ho chtělo už před pár lety dostat do Maranella.

„Ferrari o něj tvrdě usilovalo a slíbilo mu snese modré z nebe – že může mít hollywoodský životní styl, každý den létat do továrny z Monaka, neplatit žádné daně, může navrhnout silniční auto...,“ řekl Christian Horner vloni pro podcast eff won with DRS.

Horner nakonec Neweyho přesvědčil tím, že pokud chce postavit silniční vůz, tak postaví silniční vůz.

Zapomínat nesmíme ani na další prvek. U Astonu Martin by se Newey potkal s Danem Fallowsem, který pro něj pracuje od roku 2022. Předtím působil roky u Red Bullu.

„Někteří zasvěcenci v Astonu Martin mi vysvětlovali, že si myslí, že kdyby šel někam jinam, bylo by to potenciálně Ferrari. Takže uvidíme,“ řekl už zmíněný Slater.

Proč Ferrari? Protože je to Ferrari! Adrian Newey, legendární konstruktér, by měl na sklonku kariéry možnost spolupracovat s legendární značkou. Teoreticky by se mohl dostat také k vývoji silničních vozů. Navíc tam bude od příštího roku Lewis Hamilton.

„Spolupráce s Fernandem a Lewisem by byla báječná. Ale nikdy k tomu nedošlo. Někdy je to prostě dáno okolnostmi a tak to prostě je,“ řekl Newey v podcastu Beyond the Grid v září 2023.

Nevýhodou je samozřejmě zcela jiné prostředí a také vzdálenost. Je ale otázkou, zda by se musel Newey „stěhovat“ do Itálie, jak se píše. Pozice Neweyho by mohla být v roli „superporadce“. Do Maranella by mohl jezdit jen občas. A není pochyb o tom, že by mu Ferrari zařídilo vše od soukromého letadla po případnou kancelář v Británii.

Mimochodem. Podle AMuS byl prý Newey nedávno spatřen v Boloni na letišti (nejbližší letiště od Maranella).