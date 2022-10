RTL: Porsche vzdalo snahy o vstup do formule 1

Dvě značky koncernu Volkswagen chtěly v roce 2026 vstoupit do formule 1 jako dodavatelé pohonných jednotek. Nakonec uvidíme na startu zřejmě jen Audi.

Je to necelý měsíc, co Porsche oznámilo, že jednání s Red Bullem k dohodě nevedla. V Milton Keynes si staví pohonnou jednotku sami, ale nevylučují, že na palubu vezmou nějakého partnera – ale za podmínek, které jim budou vyhovovat.

Podle informací RTL a ntv je další rozhodnutí Porsche na spadnutí – k žádnému vstupu stuttgartské společnosti do formule 1 nedojde.

Porsche chtělo v královně motorsportu hned od začátku bojovat o vítězství, což by bylo stěží možné s jiným týmem než Red Bullem.

Zájemci o vstup v roce 2026 se musí FIA přihlásit do 15. října. Samozřejmě je asi možné termín administrativně prodloužit, ale pokud by někdo skutečně chtěl za 4 roky vstoupit a začít od nuly, musel by se do toho i tak pustit v nejbližších měsících.

Vstup už potvrdilo Audi. Do konce roku se máme dozvědět, se kterým týmem bude vstup spojen. Očekává se, že to bude Sauber, který bude do konce příštího roku závodit pod názvem Alfa Romeo.