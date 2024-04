Rozšíření počtu bodujících? Velké týmy nejsou proti

Současný bodovací systém, který je v platnosti od roku 2010, funguje na principu rozdělování bodů mezi prvních deset jezdců v cíli velké ceny.

V příštím roce by se to však mohlo změnit. Jak informoval Autosport, od roku 2025 by nově mohl získat body první tucet jezdců.

Až do sedmého místa by se bodovalo stejně jako nyní, změna by se týkala pořadí od osmého místa do dvanáctého (osmý by bral místo 4 bodů 5, devátý místo 2 bodů 4, desátý místo bodu 3, jedenáctý by měl nově 2 body, zatímco dvanáctý jeden).

O změnu údajně usilují především menší týmy, pro které je v současnosti velmi těžké bodovat. Vše však nasvědčuje tomu, že by se změně nemusely bránit ani silné stáje jako Red Bull či Ferrari.

„Nejsem proti. Dříve jsem pracoval pro Alfu Romeo (dnešní Kick Sauber, pozn. red.), takže naprosto chápu tu frustraci, kdy máte mega víkend, ale když před vámi nikdo neodstoupí a skončíte jedenáctí bez nulové odměny,“ uvedl podle Autosportu šéf Ferrari Frédéric Vasseur.

S uvažovaným návrhem nemá zásadní problém ani šéf Red Bullu Christian Horner.

„Zdá se, že ve formuli 1 jsou v současné době dvě skupiny a týmy od šestého do desátého místa bojují stejně tvrdě jako týmy v první pětce. Myslím, že je to jedna z těch věcí, kdy si prostě musíte projít čísla a podívat se na analýzy a říct si, co by to vlastně změnilo. Jsem k tomu tedy nestranný,“ nechal se slyšet Horner.