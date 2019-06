Rozpočtový strop je moc vysoko, na to ani nedosáhneme, říká Abiteboul

Renault chce být top týmem, ale minimálně finančně jim stále není, i když má za svými zády automobilku.

F1 chce zavést rozpočtový strop ve výši 175 milionů dolarů. Reálně bude ještě výše, protože se do něj nebudou počítat například náklady na cestovné a platy jezdců.

„Jsme hluboko pod,“ přiznal Abiteboul pro Motorsport.com. Podle šéfa Renaultu podoba rozpočtového stropu pro Renault neznamená příležitost k úsporám.

Tým nyní zvažuje, zda zmrazí současnou úroveň, nebo naopak přidá. „Možná to budeme muset zvýšit, protože (výše stropu) je vyšší, než jsme očekávali. Podstatně vyšší. Ale je to diskuse, kterou musíme provést s našimi akcionáři, protože to není rozhodnutí, které si mohu udělat sám.“

Abiteboul má také pochybnosti, že zavedení rozpočtového stropu bude představovat dostatečný „šok“ pro velké týmy, který pak povede ke snížení rozdílů na trati.

„To je otázka, kterou musíte položit spíše velkým týmům, protože chybí informace o jejich skutečné výši výdajů. Pokud to znamená, že u 175 milionů dolarů potřebují ušetřit 10 milionů dolarů ročně, je to pro vás a pro mě spousta peněz, ale pro takovéto společnost, které jsou z ekonomického hlediska extrémně neefektivní, se naprosto nic nezmění.“

„Někdy ale říkají, že budou muset ušetřit 40, 50, 60 milionů – a to by už představovalo rozdíl. Takže skutečnou otázkou je, do jaké míry tato čísla vytvoří šok v jejich organizaci. A to já nevím.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson