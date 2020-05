Rozpočtový strop je falešná ekonomika, říká Horner.

V rozhovoru s The Telegraph Christian Horner kritizoval dohodu mezi FIA a Ferrari ohledně vyšetřování loňské pohonné jednotky.

„Dohoda FIA s Ferrari zanechala v ústech pachuť. Nejobtížnější věcí, se kterou je třeba se vypořádat, je nedostatek transparentnosti,“ řekl Horner.

Šéf Red Bullu je ale s Ferrari také na jedné lodi. Oba týmy bojovaly proti dalšímu snižování rozpočtového stropu. Ross Brawn už potvrdil, že rozpočtový strop nakonec zůstane na 145 milionech dolarů a nebude se tak snižovat směrem ke 100 milionům, jak prosazovaly menší týmy. V dalších letech se ale situace může změnit.

„Každý je jiný a v tomto oboru utratí každý to, co si může dovolit. Je to jako balón. Pokud ho stlačíte, vzduch někam půjde.“

„Rozpočtový strop je falešná ekonomika a nebude možné to kontrolovat, protože každá entita je jiná. Ferrari hlásí jeden soubor účtů za celé své podnikání od silničních aut po F1. Jak to dokážeme oddělit?“

Foto: Getty Images / Mark Thompson