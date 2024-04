Rozpočtový strop a inflace. Podle Neweyho už týmy F1 nemohou zaměstnat ty nejlepší inženýry

Formule 1 před pár lety zavedla rozpočtové stropy. Některé věci se do nich nezapočítávají – týká se to třeba i mzdových nákladů ale jen jezdců a prvních tří nejlépe placených zaměstnanců. Mzdy ostatních se do rozpočtového stropu započítávají. Týmy tak musí dobře zvažovat, kolik zaměstnanců budou mít a jaké mzdy jim nabídnou.

Adrian Newey upozorňuje, že se F1 stává méně konkurenceschopnou na trhu práce. To se samozřejmě primárně týká Velké Británie, kde sídlí 7 z 10 týmů.

„Myslím, že skryté nebezpečí rozpočtového stropu, o němž nikdo z nás asi nepřemýšlel, když se poprvé objevil, spočívá v tom, že formule 1 bývala nejlépe placeným technickým oborem na světě,“ řekl Adrian Newey pro RacingNews365.

„Z tohoto důvodu jsme byli schopnosti přilákat a zaměstnat ty nejchytřejší mladé absolventy univerzit. Nyní to s rozpočtovým stropem, s výší inflace a s tím, že strop neroste s inflací, už neplatí.“

„Zároveň je to dvousečná zbraň, protože máme také začínající technologické firmy, které nabízejí velmi vysoké mzdy, a tak nyní, když jdeme na univerzity a snažíme se přilákat absolventy, už nejsme nejlepší.“

„Stejně tak u našich nejlepších zaměstnanců ztrácíme lidi ve prospěch technologických společností, a to je skutečný problém, protože je pro nás jako odvětví, a nejen pro náš tým, obtížné přilákat nejlepší inženýry na světě.“

„Snažíme se je pak přilákat spíše na základě nadšení než čistě kvůli nejlepším mzdám.“