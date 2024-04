Rozložení sil mezi týmy se může zásadně změnit nejdřív v roce 2026, míní Norris

Podle Landa Norrise je nepravděpodobné, že by do začátku sezony 2026 kdokoliv sesadit Red Bull z pozice nejsilnějšího týmu.

Od začátku platnosti současných technických regulí v roce 2022 platí, že má jednoznačně navrch tým Red Bull, jehož dominance byla markantní především vloni, kdy vyhrál 21 z 22 velkých cen.

A i když momentálně Red Bull letos po třech závodech nemá tak velký náskok jako vloni touto dobou, zůstává rakouský tým i nadále jasným favoritem.

Další zásadní změna regulí nastane až v roce 2026, kdy se slova ujme i nová generace pohonných jednotek.

A právě až ročník 2026 by podle pilota McLarenu Landa Norrise mohl přinést revoluci, co se rozložení sil mezi jednotlivých týmů týká.

„Je třeba počkat do roku 2026. Myslím, že od dané sezony může každý tým očekávat velký výkonnostní otřes – zejména v oblasti pohonných jednotek, které momentálně nepřináší žádné rozdíly. Do té doby očekávám, že to bude Red Bull, kdo bude mít náskok,“ prohlásil britský závodník.

„V mnoha ohledech jsou chytřejší, takže pokud budou odvádět stejně dobrou práci jako kterýkoliv jiný tým, měli by si vždy udržet výhodu, kterou mají, přestože člověk doufá, že jim začnou docházet dobré nápady,“ sdílel svůj pohled 24letý závodník.

„Myslím, že se jim každý tým přibližuje. Když se podíváme na posledních 12 měsíců, tak jsme byli týmem, který udělal největší vzestup, takže když se na to podíváte z tohoto pohledu, myslím, že můžeme být velmi spokojeni s prací, kterou odvádíme. Není to ale dost na to, abychom se s Red Bullem mohli měřit,“ dodal Norris.