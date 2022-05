Rozhovor: Roman Staněk o degradaci pneumatik ve sprintu i o tom, co poslouchá před závodem

Pojďme nejdřív obecně. Romane, jak se ti jelo? Bylo to první pole position ve F3, teď máš za sebou sprint, jak ho hodnotíš?

Hodně kladně. Konečně se to povedlo, pole position, ale vždy je to jenom takový start do víkendu, takový bonus, ale tady v tom šampionátu je strašně důležité startovat vepředu, takže máme velkou výhodu... ale speciálně tady v Barceloně je slipstream opravdu velký, takže bude těžké se utrhnout hlavně od toho na druhém místě. Potřebujeme dobrý start a potom uvidíme.

Pojďme ke sprintu. Jak ho hodnotíš?

Je tady strašně vedro a strašně odchází gumy, takže jsme skoro celý závod šetřili pneumatiky. Možná jsem tlačil trochu moc, protože na konci to nebylo úplně optimální oproti těm ostatním, ale měli jsme dobrý start, nějaké dobré předjíždění, takže jsem si to užil. Jen kdyby bylo trošku chladněji, tak by to bylo lepší.

Hodně jsi tam tlačil na Arthura Leclerca, pak pneumatiky odcházejí rychleji, předpokládám?

Jo, chtěl jsem se za ním udržet, chtěl jsem ho předjet, takže jsem na to tlačil, protože on tlačil taky, ale předpokládám, že měl asi nějaký jiný setup, měli to nějak jinak nastavené, takže jsem se snažil udržet v DRS, a potom to už nebylo dobré, ale aspoň víme do zítřejšího závodu, kde je to důležitější.

Bral si to i nějakým způsobem jako souboj v rámci celého šampionátu, protože vy máte oba podobný počet bodů?

Určitě, ale když jsem takto v závodě, tak nad tím moc nepřemýšlím, prostě nasbírat co nejvíc bodů jde, ať je to, kdo je to. Jestli je Leclerc nebo někdo jiný, tak prostě zkusit ho předjet a nasbírat co nejvíce bodů. A na konci roku se uvidí, kdo bude mít nejvíce.

My jsme se bavili s tvým tatínkem těsně před odjezdem na startovní rošt. Říkal, že schválně jezdí v pátek až pozdě v noci, aby tě neznervózňoval. Dnes tady byl, tak proběhla tam nějaká nervozita?

Ne, úplně v pohodě. On už se...nechci říct, že se poučil, ale už pochopil, že si má nechat takový ten odstup, že se prostě potřebuji soustředit a nemám čas s ním trávit skoro celý den. Myslím si, že je to vyvážené – čas s ním a čas, kdy se věnuji práci. A je to dobré, je to takový fanoušek tady.

V Imole vítězství, teď pole position. Přichází nějaké nabídky, nebo víš, jak by se mohla dál vyvíjet kariéra?

To nevím, to byste se musel zeptat někoho jiného. Já chci udělat maximum tuto sezónu, protože pokud se nepovede tahle sezóna, tak by to mohlo znamenat konec mé kariéry, což samozřejmě nechci, takže do toho opravdu dávám maximum. A uvidíme, co bude příští rok. Ale jsem si jistý, že když do toho já dám maximum a budeme pracovat s týmem na autě a bude to tak, jak to bylo do teď, tak se budeme moci na konci sezóny podívat na tabulku a bude to dobré.

Teď máš krátce po závodě. Proběhla předpokládám sprcha, co tě čeká od teď do zítřejšího závodu?

Teď jdu na oběd a protože, jak jsem říkal, odcházely pneumatiky, tak musíme zjistit, jaký byl problém. Podíváme se na každé kolo, jak vlastně probíhalo, co jsem dělal, co jsem nedělal.

Co by třeba bylo dobré udělat?

Zjistíme, jak zlepšit nastavení auta, aby pneumatiky tolik neodcházely, protože si myslím, že zítra by mělo být ještě větší horko, takže to bude ještě horší. Kromě toho je ten závod ještě o čtyři kola delší, takže to musíme zanalyzovat. To máme tak na dvě hodiny. A potom půjdu asi na hotel, dám si ledovou sprchu a budu odpočívat, protáhnu se a dobře se najím. Dám si nějaké lehké jídlo...

Kdy začíná soustředění na závod a předzávodní nervozita? Je tam vůbec nějaká?

Někdy ráno vstanu a bolí mě břicho, jako třeba dnes, takže nervozita tam je, ale to je u každého, ať už je to pilot F1 nebo F3. Je tam nervozita a tlak. Ten tlak zkouším obracet v motivaci, takže ten stres tam je, ale prostě mě motivuje to, že tohle by mohla být moje poslední zóna, a to určitě nechci, takže je to taková motivace ten stres.

Zítra ráno vstanu a než jdu do auta, tak se tak 15 minut předtím snažím udělat okolo sebe bublinu. Prostě se soustředím jen na sebe. Když se nemohu soustředit, tak mám různá dechová cvičení, která používám, pustím si hudbu. Zkouším se naladit jen sám na sebe.

Co posloucháš před závodem?

Úplně všechno, české písničky... před závodem si pouštím třeba... já nevím, Mandrage a Šrouby a matice (smích).

V Barceloně je všechno –​ F1, F2, F3 i W Series. Jak si to užíváš?

Jo, je to super. Měl jsem to štěstí, že mě včera pozvali do Paddock Clubu, který je nad boxy a bylo to super. Dělal jsem tam nějaký rozhovor, takže jsem si to užil. Škoda, že jsem si tam nemohl dát gin tonic, ale to nevadí (smích). Ne, dělám si legraci. A je to super, atmosféra, počasí super... akorát ve formuli trošku horko. A když jezdí formule 1, tak cítíte, že tu ti piloti jezdi kolem vás, tak je to super.

Nemrzí tě trochu, že se příští týden jede v Monaku, ale F3 tam budou chybět?

Jo, mrzí. Strašně bych tam chtěl jet, protože já jsem vlastně nikdy na městském okruhu nejel. Chtěl bych si to strašně moc zkusit. A snad někdy nastane ta příležitost.

Příští rok ve F2?

Snad jo...