Rozhodnutí odmítnout zákaz zahřívacích dek chápeme. Chceme však znát jasný směr, kterým se F1 ubírá, tvrdí Pirelli

O zákazu předehřívání pneumatik se v F1 mluví již řadu let. Důvody, proč se o takovém kroku uvažuje, jsou především dva – snížit náklady na provoz týmů a redukovat negativní dopad F1 na životní prostředí.

Velmi blízko byla F1 zákazu zahřívacích dek (s platností od roku 2024) vloni. Pirelli, dodavatel pneumatik pro F1, již intenzivně testovalo nové řešení a chystalo se na změnu.

V létě nicméně Komise F1 , která se skládá ze zástupců týmů, FIA a FOM, rozhodla o tom, že konec& zahřívacích dek přinejmenším oddálí.

Pirelli tak muselo změnit své plány.

„Z diskusí bylo zřejmé, že jezdci a týmy chtějí pokračovat se zahřívacími dečkami. Měli svoje důvody. Jejich rozhodnutí je rozumné. Problémem pro nás ale bylo, že jsme se vloni už zaměřovali na vývoj pneumatik, které se předehřívat nemusí. Není to ale tak, že bychom zákaz zahřívacích deček vysloveně prosazovali,“ uvedl v rozhovoru pro F1sport šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola.

I když změna plánu znamenala, že Pirelli ztratilo čas vývojem pneumatik, které nakonec nebudou v F1 využívány, nelze podle Isoly tvrdit, že vše bylo zbytečné.

„Získali jsme tím poznatky pro naši společnost, i když tyto pneumatiky v F1 neuvidíme. Co se však vývoje pravidel v F1 týká, rádi bychom viděli větší konzistenci, abychom měli jasné cíle, ke kterým směřovat.

„Bylo zde hodně diskusí, jak by měla F1 vypadat v budoucnu. A i když není naší rolí říkat, kam by F1 měla směřovat, chceme poskytovat formuli 1 co nejlepší produkt. To znamená, že potřebujeme testovat, vyvíjet a mít jasný směr,“ vysvětlil Ital.

Změna nejdříve v roce 2027

I když Komise F1 zákaz zahřívacích dek vloni dvakrát oddálila (jak již bylo uvedeno, v létě rozhodla o odklad o rok, v listopadu pak bylo rozhodnuto o tom, že nenastane ani v roce 2025), zdaleka to neznamená, že by toto téma bylo navždy smeteno se stolu.

„Pro příští rok je (oficiálně, pozn. red.) jasné, že zákaz zahřívacích deček nepřijde. To samé ale de facto platí i pro sezonu 2026, kdy přijde na řadu nová generace vozů F1, které budou mít jinou velikost. Není tedy dobré přinášet v takovou chvíli do F1 další nový element. Ohledně sezony 2027 však není nic rozhodnuto,“ dodal Isola.