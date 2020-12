Rozhodnutí bolí, ale v roce 2022 se chci vrátit, říká Albon

Albon do F1 přišel v roce 2019 s vizitkou třetího muže celkové klasifikace formule 2 v předcházejícím ročníku. Už po půl roce v Toro Rosso nahradil u Red Bullu Pierra Gaslyho.

Ve své první kompletní sezóně u Red Bullu letos ale Albon výrazně zaostával za svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem. Vedení týmu se proto rozhodlo pro příští rok angažovat Péreze, kterému skončila smlouva u Racing Pointu.

Albon, který bude příští rok rezervním a testovacím jezdcem Red Bullu, přiznal, že jej rozhodnutí Red Bullu zklamalo.

„Nebudu lhát, bolí to. Dal jsem do toho všechno, ale nestačilo to. Chci vyjádřit obrovské díky vám všem, kteří jste mě v průběhu tohoto roku podporovali, obzvlášť mým thajským fanouškům,“ napsal Albon na svůj Instagram.

„Přes všechny ty různé názory jsem měl vždy vás, díky kterým jsem se přes to dostal. Nevzdávám se. Věnoval jsem tomu svůj život a nenechám to skončit. Mám ještě co nabídnout a zaměřuji se na návrat v roce 2022, abych znovu zavlál thajskou vlajkou!“ říká odhodlaně.