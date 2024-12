Rozhodně to není dnešek, kdy jsme přišli o šampionát, říká Vasseur

Oscar Piastri měl problémy a získal jen bod. Jezdci Ferrari dojeli na stupních vítězů ale ani to nestačilo. Lando Norris přidal svým vítězstvím do kasičky McLarenu 25 bodů. Před závodem byl náskok McLarenu 21 bodů a v cíli závodu se snížil na 14.

„Tlačili jsme až do poslední zatáčky posledního kola. Jsem velmi spokojený s tím, jakou jsme dnes odvedli práci, protože vzhledem k tomu, kde se Charles na startovním roštu nacházel, bylo nečekané, že skončíme na druhém a třetím místě,“ řekl Frédéric Vassuer.

„Charles dnes zajel skvělý závod. Před startem jsem se s ním vsadil o to, jaká bude jeho pozice na konci prvního kola, a oba jsme ji prohráli, protože byl příliš daleko před tím, co jsme oba předpovídali. Můžeme říct, že to rozhodně není dnešek, kdy jsme přišli o šampionát. Je trochu frustrující skončit 14 bodů za McLarenem, protože je to velmi malý rozdíl, méně než 2 % z celkového počtu dostupných bodů. Mám obrovský respekt k tomu, co McLaren v posledních letech dokázal. Takže jim gratuluji.“

„Z naší strany není nikdy cílem být druhý, takže pokud nejste první, znamená to, že se musíte zlepšit, ale řekl bych, že jsme měli dobrou sezónu, udělali jsme solidní krok vpřed, protože jsme získali o 50 % více bodů než v minulé sezóně, ale cílem zůstává zisk titulů.“

„A na závěr pár slov pro Carlose: vždy byl velmi profesionální, vždy konzistentní a s Charlesem vždy tvrdě bojovali jeden s druhým, což je dobrá věc, protože takto jako tým postupujete rychleji. Chtěl jsem, aby celý tým táhl stejným směrem, a Carlos se o to více než zasloužil.“

„Pro příští rok nemusím já ani všichni v týmu hledat motivaci, protože ji už máme! Od zítřka se již budeme soustředit na rok 2025.“