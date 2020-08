Rozhodly už první pokusy. Hamiltona s Bottasem dělilo 59 tisícin

Hamilton byl nejrychlejší ve všech třech částech. Na první pozici byl i po prvních pokusech v Q3. Bottas se v závěrečném pokusu zlepšil v prvních dvou sektorech, závěrečná sekce trati se mu však nepovedla. Svůj čas přitom v posledním měřeném kole nezlepšil ani Hamilton.

Po kvalifikaci Hamilton mluvil také o tom, jakou zátěž pro piloty představuje závodit ve Španělsku v srpnu. Běžně se závod v Barceloně jede v květnu, kvůli pandemii koronaviru byl ale přesunut.

„Je to poprvé, co jsem tady v Barceloně, když je takové horko. Problémy jsou čistě fyzické. Musíme brzdit ještě větší silou než dříve, takže na střed těla působí velké napětí. Třetí a devátou zatáčku jedeme pod plným plynem, což působí na krk. Celé vaše tělo se chce přemístit na jednu stranu,“ popisuje Hamilton.

„V takovém horku musíte být ještě opatrnější na plynu, abyste nepřehřívali zadní pneumatiky. S pneumatikami se opravdu potýkáme. Vidíte, že se v zahřívacím kole opravdu ploužíme, to proto, abychom příliš nezahřáli pneumatiky, ale i při těch pomalých kolech se teplota zvyšuje.

„Ve druhém pokusu jsem už nemohl jet rychleji. Myslel jsem, že to půjde, ale nebylo to skvělé kolo. Myslím ale, že první bylo slušné a naštěstí to stačilo. Tihle kluci odvádí skvělou práci, neustále se učíme. Včera večer jsem tu byl s klukama do deseti hodin a dívali jsme se na všechny oblasti, kde bychom se mohli zlepšit.“

Bottase mrzí malá ztráta

„Věděl jsem, že to bude jako vždy těsné. Jeho (Hamiltonův) první pokus v Q3 byl opravdu povedený a čistý, hlavně ve třetím sektoru,“ řekl Bottas.

„Já se dnes celý den ve třetím sektoru trápil. Postupně se to zlepšovalo, ale stále to nestačilo. Bylo to těsnější, takže je to nepříjemné, ale odvedl opět dobrou práci a pro tým je to znovu první řada.“

Klíčový v Bottasových šancích na útok na vítězství bude start.

„Myslím, že start pro mě bude představovat nejlepší příležitost. V pátek jsem viděl, že v dlouhých jízdách jsem byl konkurenceschopný, takže rychlost mám. Start bude ale nejlepší šancí. Pokusím se být v první zatáčce ve vedení.“