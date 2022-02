Rozhádaná F1 se zřejmě nedohodne na sprintech. Letos jich tak bude méně

Sprinty se měly letos jet v Bahrajnu, Imole, Kanadě, Rakousku, Nizozemsku a v Brazílii. Celkem tedy šest sprintů z 23 závodních víkendů.

Sprinty přináší týmům vyšší náklady (i když jen zanedbatelně) a potenciálně se také zvětšuje pravděpodobnost, že dojde k nehodě. Náhradní díly stojí peníze, které pak mohou týmům chybět při vývoji, protože výroba i vývoj se počítají do rozpočtového stropu.

Oba tyto negativní efekty jsou však malé. Pokud se totiž nekoná sprint, koná se trénink, ve kterém odjedou jezdci zhruba stejný počet kilometrů. Pravděpodobnost nehody může být menší (absence soubojů), ale víme, že také v trénincích se bourá.

Peníze jsou vždy až na prvním místě

Podle Auto Motor und Sport a Motorsport.com nabídla F1 kompenzační balíček v podobě navýšení rozpočtového stropu – 500 000 dolarů za sprint pro prvních pět sprintů a poté dalších 150 000 dolarů za každý další. Pro každý tým tak navíc 2,65 milionu dolarů, což se nelíbí malým (je to moc) a ani velkým týmům (je to málo). Problém ale mají především velké týmy.

Na rozdíl od roku 2021 se však v rámci rozpočtového stropu nepočítá s příspěvkem za poškození v případě, že dojde k nehodě. Zkušenosti z loňského roku ukazují, že to není nutné.

Velké týmy jsou proti. Je zřejmé, že chtějí využít situace a navýšit rozpočtový strop co nejvíce. Zak Brown v lednu uvedl, že jeden z týmů chtěl zvýšení rozpočtového stropu dokonce o 5 milionů dolarů.

Pro schválení změn pro letošní rok je potřeba souhlasu osmi z deseti týmů (za předpokladu, že zástupci FIA a F1 budou hlasovat pro).

Nakonec se tak zřejmě pojedou stejně jako vloni jen tři sprinty a to ještě možná. Předpokládá se, že dosud nebylo rozhodnuto o tom, kde by se tři sprinty uskutečnily, pokud plán dostane zelenou.

Ve hře je také možnost, že F1 myšlenku sprintů zcela opustí. Paradoxně by na to doplatily i samotné týmy. F1 totiž vloni odhadovala, že šest sprintů přinese dodatečné příjmy ve výši zhruba 10 milionů dolarů, které by se pak samozřejmě z části rozdělily mezi týmy jako ostatní peníze z komerčních práv.