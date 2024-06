Rozesmálo mě to, říká Sainz o spekulaci, že podepsal s Williamsem. Je ale i naštvaný

Se spekulací, že Sainz podepsal s týmem z Grove, přišel patrně jako první španělský web The Objective.

„Jediné, co vám mohu říct, je, že není nic uzavřeno,“ řekl Sainz, kterého cituje RacingNews365. „Viděl jsem v médiích, nevím, zda to bylo ve Španělsku, zprávy o tom, že jsem podepsal, a když se na takové věci podívám, tak mě to rozesměje.“

„Vzpomínám si, jak jsem před třemi měsíci viděl zprávy, že jsem podepsal smlouvu s Mercedesem, a zprávy, že jsem podepsal smlouvu s Red Bullem.“

„Je legrační, jak teď lidé říkají, že jsem podepsal smlouvu s Williamsem. Někdy je to pro některá média trochu beztrestné – a to nemluvím o vás, protože vy víte, kdy bylo něco podepsáno a kdy ne. Znepokojuje mě, že lidem takové věci procházejí.“

„Až budu chtít něco oznámit, dozvíte se to jako první a já tady o tom budu otevřeně mluvit.“

Red Bull tento týden potvrdil, že prodloužil smlouvu se Sergiem Pérezem o další dva roky. Sainz potvrdil, že „už nějakou dobu“ věděl, že Red Bull nepřipadá v úvahu.

„Mým cílem ve formuli 1 je samozřejmě vždy vyhrávat a být v co nejlepší pozici. To je to, co dělám rád, co mě baví.“

„Mám před sebou ještě rok s Ferrari a budu se soustředit na to, abych tuto příležitost maximálně využil, protože teď o každém víkendu mohu být na stupních vítězů, nebo mohu vyhrát závod, a to mi dává opravdu dobrý pocit.“

„Všechno ostatní, o čem jste mluvili, je formule 1. Vždyť je to jenom formule. Uvnitř týmů je tolik dalších věcí. Je vždy složité pochopit dynamiku formule 1, když ji vidíte zvenčí.“

„Ale když to vidíte zevnitř, každý má důvod přijmout rozhodnutí, která přijal. Pro mě je to denní chleba, něco, co ve formuli 1 vidím už spoustu let.“