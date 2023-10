Rozdíl mezi nimi je těžko vysvětlitelný, říká Horner o ztrátě Péreze na Verstappena

Sergio Pérez se nedostal do třetí části kvalifikace. Komplikuje se tím i jeho boj o druhé místo v šampionátu.

Sergio Pérez ztratil v prostřední části kvalifikace na Verstappena 9 desetin sekundy. Přišel o čas kvůli traťovým limitům, ale i jeho smazaný čas byl o osm desetin pomalejší ve srovnání s časem týmového kolegy z dané části kvalifikace.

„Rozdíl mezi nimi je v tuto chvíli těžko vysvětlitelný,“ řekl Horner pro Sky. „Pro Checa to byla smůla. Dostal se do Q3 a pak přišel o čas. Právě jsme viděli to samé u Oscara a Landa a je to velmi těžké. Stejně tak Carlos, také přišel o čas. Max odvedl svou práci, pro Checa to bylo těžké.

Podle Hornera potřebuje Pérez podporu. „Myslím, že je to psychicky náročná hra,“ řekl šéf Red Bullu. „Takový je celý vrcholový sport. A když jedete proti jezdci, jako je Max, a s tlakem, který je s tím spojený, ten se ten tlak jen zvyšuje.“

„Víme, čeho je schopen, a víme, že je to skvělý závodník, ale kvalifikace je vždy jeho Achillovou patou. V těchto těžkých chvílích se ho musíme pokusit podpořit, abychom se ujistili, že se zítra vrátí silný a totéž samozřejmě platí i pro nedělní závod.“

Verstappen se patrně v sobotu nebo nejpozději v neděli stane mistrem světa. O druhé místo se ale stále bojuje. Hamilton na Péreze ztrácí 33 bodů a v neděli může tuto ztrátu snížit. Pro Red Bull je to do značné míry symbolická bitva – první dvě místa nikdy nezískal.

„Pro Checa je to těžký okamžik. Je to zkušený člověk. Má na svých bedrech všechen tlak, který se stupňuje tím, že je na jedné z nejžhavějších sedaček ve formuli 1. Ale jsem si jistý, že na to zareaguje.“

„Musíme ho prostě jako tým podpořit a snažit se udělat maximum pro to, abychom z něj dostali maximum a zajistili, že skončí na druhém místě v šampionátu.“

Pérez přiznal, že v kvalifikaci „opravdu hodně bojoval s vyvážením“ poté, co měl k dispozici pouze jednu hodinu tréninku na nastavení svého vozu. „V každé zatáčce to bylo jiné,“ řekl. „Podmínky jsou velmi obtížné, dnes jsem se v kvalifikaci prostě hodně trápil.“