Rozdíl mezi Ferrari a McLarenem není větší než desetina na kolo, tvrdí Vasseur

V prvních pěti závodech bylo Ferrari celkem čtyřikrát mezi dvěma nejrychlejšími týmy, díky čemuž se italské stáji v Melbourne podařilo využít i zaváhání Red Bullu k zisku první letošní výhry.

V posledním závodě v Číně však Ferrari bylo až třetím nejlepším týmem, když italskou stáj předčil jezdec McLarenu Lando Norris.

Na otázku, zda Ferrari bylo v Číně vůči McLarenu o krok pozadu, nicméně šéf stáje z Maranella Frédéric Vasseur odpověděl, že vše bylo dáno především specifiky dráhy v Šanghaji.

„Myslím, že je to otázka desetiny či její poloviny. Například v Melbourne jsme po 60 kolech dojeli do cíle o osm sekund dříve.... Je to spíš tedy otázka toho, jak vytěžit maximum z toho, co máme,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Není to tak, že by se rozložení sil masivně měnilo víkend od víkendu. Změny mohou souviset s danou tratí, na které se zrovna jede, ale například i s asfaltem,“ poukázal Francouz na to, že se v Číně závodilo na povrchu, který měl neobvyklé vlastnosti.

„To znamená, že pokud k víkendu správně přistoupíte a vše správně pochopíte, může to mít velký význam, vzhledem k tomu, že se bavíme o desetině rozdílu a možná ani to ne,“ podotkl Vasseur.

„Když startujete z deváté pozice, je závod mnohem těžší, protože v prvních kolech máte před sebou špinavý vzduch, takže i když jste rychlejší, máte problém předjíždět. Dále si zničíte pneumatiky a jste v koncích. Myslím, že je to opravdu otázka toho, jak vše skloubit dohromady,“ dodal boss Ferrari.