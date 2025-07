Rozdělit jezdce McLarenu je podle Verstappena dobrý výsledek

Ve sprintu boduje prvních osm jezdců. Mezi jednotlivými pozicemi v cíli je rozdíl vždy jen jeden bod. Ale na konci sezóny se může každý bod počítat.

Max Verstappen odstartuje do sobotního sprintu ze druhého místa. Rozdělil oba jezdci McLarenu.

„Druhé místo mezi vozy McLaren je pro nás už dobrý výsledek. Myslím, že jsme z toho vytěžili maximum,“ řekl Verstappen pro Sky Sports.

„Bavilo mě to. Samotné kolo bylo v pohodě, bylo dobré. Samozřejmě je rozdíl velký, ale byl velký už od FP1, takže to není žádné velké překvapení. Musíme se soustředit na sebe, pracovat na vyvážení vozu a snažit se jet rychleji.“

„Když máte ztrátu téměř pět desetin, nemyslím si, že by mělo velký význam jet na rovince rychleji nebo pomaleji. Musíme prostě jet svůj vlastní závod a uvidíme, co dokážeme.“

Také Red Bull přivezl do Spa novinky – přední křídlo, bočnice, kryt motoru, zadní zavěšení, zadní roh

„O víkendu sprintu je vždy těžké přesně říct, co dělají, ale když se podíváte na rozdíl, není to to, co chceme. Stále se zlepšujeme, stále se snažíme najít lepší výkon, ale ostatní týmy dělají totéž, tak to prostě je.“