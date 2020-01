Roy Nissany se stal testovacím jezdcem Williamsu, uvidíme ho v prvních trénincích

Williamsu se letos uvolnilo místo, protože Nicholas Latifi se stal závodním jezdcem. V Tel Avivu tým oznámil, že testovacím jezdcem se stane Roy Nissany, který se ve voze Williamsu svezl vloni v testech po Abú Dhabí.

V letošním roce bude testování omezeno, takže izraelský pilot dostane příležitost ve třech prvních pátečních trénincích. Kromě toho by se měl zúčastnit testů po Abú Dhabí a bude závodit ve F2.

"I'm so very, very much looking forward to getting started."@RoyNissany is ready for an exciting year ahead 👊 pic.twitter.com/zApjtfWrUN