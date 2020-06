Roušky a štíty. Mercedes poprvé vyjel s vozem v „nové době“

V úterý jezdil v Silverstonu s vozem Mercedes W09 z roku 2018 Valtteri Bottas. Dnes ho vystřídá Lewis Hamilton. Hlavním cílem je vyzkoušet nové protokoly ohledně koronaviru před startem sezóny v Rakousku.

Sekundárním cílem je ale také umožnit personálu a jezdcům, aby se dostali zpět do závodního rytmu.

Test běží podle pravidel. Tým nesmí testovat nové díly a musí jezdit na speciálních pneumatikách pro podobné události.

Podobný test chystá také Ferrari a je možné, že i další týmy. Mezi nimi ale určitě nebude McLaren. Ten už potvrdil, že podobné testy nechystá a to jednoduše z toho důvodu, že pokud by vytáhl starší vůz, musel by jezdit s motorem Honda nebo Mercedes.