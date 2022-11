Ross Brawn v čele Ferrari? Jdu do důchodu, oznámil Brit

Ross Brawn oznámil, že odchází do důchodu. V posledních hodinách byl spojován s Ferrari.

Itálie a nejen Itálie stále žije spekulacemi ohledně konce Mattia Binotta v čele Ferrari. Podle nejnovějších spekulací měl dokonce sám rezignovat, ale s oznámením se vyčkává, protože se hledá jeho nástupce.

Jedním z horkých kandidátů je šéf Alfy Romeo (týmu Sauber) Frédéric Vasseur. O víkendu se pak objevilo také jméno sportovního šéfa F1 Rosse Brawna, který už u Ferrari působil.

Oficiální stránky F1 dnes vydaly Brawnův sloupek, ve kterém hodnotí letošní sezónu, ale také rekapituluje své působení u Liberty Media.

Brawn například uvedl, že Mercedes letos zjevně postavil vůz, ze kterého je těžké dostat to nejlepší. „Jejich jezdci se ale nikdy nevzdali. Znám tamní lidi a příští rok se vrátí silní,“ napsal Brawn. Dále se věnoval pokroku, kterého F1 za posledních šest let dosáhla, zavedení rozpočtového stropu, sprintů i letošních pravidel.

F1 bude sledovat z gauče

„Zbavil jsme se touhy být součástí týmu – rozhodl jsem se, že už jsem toho udělal dost! A tohle byla jediná věc, která mě mohla oslovit. Měl jsem velké štěstí, že jsem dostal příležitost od Liberty, a byla to práce z lásky,“ napsal Brawn.

„Teď je ten správný čas, abych odešel do důchodu. Většinu práce máme za sebou a nyní se nacházíme v období konsolidace. V roce 2026 se chystá nový vůz, ale to jsou čtyři roky, pro mě dost vzdálené, takže bude lepší, když se toho ujme další skupina lidí. Věřím, že F1 opouštím na skvělém místě.“

„Miloval jsem téměř každou minutu své 46leté kariéry a měl jsem to štěstí, že jsem pracoval s mnoha skvělými týmy, skvělými jezdci a skvělými lidmi. Nic bych neměnil. Jisté je, že bez podpory manželky a rodiny bych to nedokázal a ani bych to nechtěl dělat.“

„Nyní budu sledovat F1 z gauče, fandit a nadávat jako fanoušek F1 a těšit se, že je tento sport na fantastickém místě a má tak fantastickou budoucnost.“