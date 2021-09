Ross Brawn doufá, že se o titulu nerozhodne u stewardů a bariér

„Max a Lewis navštívili po závodě kancelář stewardů a byl to právě Max, komu to bylo dáno za vinu a dostal třímístný trest pro Rusko za způsobení kolize v první šikaně,“ uvedl Brawn ve svém pravidelném sloupku na webu Formule 1.

„Fanoušci budou určitě rozděleni. Je jasné, že se tomu mohli oba jezdci vyhnout. Je to další důsledek toho, že dva chlapi jdou proti sobě a nechtějí ustoupit ani o píď. Je škoda, že skončili ve štěrku, protože to mohlo vyústit ve skvělý závod, o který jsme byli ochuzeni.“

„Jsem zvědavý, jaký to bude mít dopad na jejich boj o titul. Zažili jsme Silverstone, což byl velký a kontroverzní incident. Osobně bych řekl, že to nezměnilo dynamiku. Jsou to dva kohouti v kurníku a my vidíme následky.“

„Nemyslím si, že by někdo z nich ve zbytku roku ustoupil, ale doufám, že se šampionát vyhraje na trati, a ne u bariér nebo v místnosti stewardů.“