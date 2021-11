Ross Brawn chce, aby týmy ukazovaly vylepšení vozů a používaly méně pneumatik

Spekulovalo se, že nová sportovní pravidla budou odložena o rok, ale nakonec zřejmě budou platit už v příštím roce.

Závodní víkend by měl být kratší – mediální den a technické přejímky se mají přesunout na páteční dopoledne.

Sportovní pravidla stanovují, že týmy musí pro každý závodní víkend před úvodním tréninkem nahlásit „referenční specifikaci“, kterou pak musí používat od závěrečného volného tréninku. Jinými slovy dojde k posunutí a změně režimu parc fermé.

Vzhledem k tomu, že týmy musí každý víkend nahlásit FIA nové komponenty, aby vyhověly novým požadavkům technických přejímek, nevidí Liberty důvod, proč by nemohl být technický vývoj znám veřejně.

Ross Brawn si to představuje tak, že týmy v pátek dopoledne ukáží, co vylepšily a techničtí představitelé pak budou odpovídat na dotazy. Je samozřejmě otázka, zda s tím budou týmy souhlasit a nenajdou způsob, jak některé novinky ukrýt před zraky veřejnosti a samozřejmě zraky soupeřů.

„To, co uděláme v pátek, je velké sezení pro vás (média), abyste se mohli podívat na vozy a promluvit si s personálem,“ vysvětlil Brawn, kterého cituje Motorsport.com.

„Pokračujeme v iniciativách, abychom dosáhli většího zapojení a většího přehledu o tom, co se děje. Příští rok vám v pátek ráno představíme vozy. Týmy vysvětlí změny, které provedly pro daný víkend a budou deklarovat FIA změny, které provedly.“

„Vytvoří to další nuance a další zájem o sport, protože technická stránka sportu je pro spoustu fanoušků poměrně fascinující.“

Méně pneumatik?

F1 také zvažuje vyzkoušet v několika závodech nová pravidla pro pneumatiky. Vzhledem k tomu, že se F1 pouští do snahy o větší udržitelnost, chce zjistit, zda by snížení počtu dostupných sad pneumatik nemělo negativní dopad na show.

„Všichni se snažíme zlepšit naši stopu, a to mnoha způsoby. Logistika a využití pneumatik je jedním z nich,“ řekl Brawn.

„Doufáme, že v roce 2022 budeme mít některé víkendy, kdy budeme mít k dispozici menší počet pneumatik. Myslíme si, že to můžeme udělat, aniž by to mělo dopad na show. Ale jak víte, ve F1 vždy existuje možnost nezamýšlených důsledků.“

„Zejména Tim Goss z FIA velmi intenzivně spolupracuje s Pirelli a týmy, aby přišel s návrhem, jak bychom mohli posoudit odlišný způsob používání pneumatik během víkendu, abychom snížili jejich množství. A to vypadá docela slibně.“

„Myslím, že je to něco, co budeme dělat několik víkendů během sezony, abychom to vyhodnotili. Pokud to bude fungovat, pak je to něco, co můžeme přijmout do budoucna, nebo to můžeme trochu doladit a posunout se dál.“