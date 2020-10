Rosbergovi se líbil Bottasův manévr v první zatáčce. Musí ale přidat, říká

Počínání Bottase v první zatáčce chválí jeho předchůdce Nico Rosberg. „Lewis jel do zatáčky na čele a Valtteri potom odvedl skvělou práci, když se udržel na vnější straně,“ řekl Rosberg pro Sky Sports.

„Byl mimo trať, ale pedál měl na podlaze, aby získal pozici zpět. Bylo to skvělé. Myslím, že něco takového jsem v souboji s Lewisem zkusil asi šestkrát a vždy jsem prohrál. Myslím to tak, že z vnější strany Lewise Hamiltona nedostanete.“

Poté ale Bottas zablokoval kola a po 12 kolech přišel o vedení. „Pak o pár kol později udělal Valtteri chybu, kterou si proti Hamiltonovi nemůžete dovolit udělat. Musíte být perfektní. Bottas musí přidat. Na Lewise neútočí dostatečně.“

Odchod Wolffa může mít špatný vliv na tým

Toto Wolff zvažuje, že se částečně stáhne. Nebude například jezdit na všechny závody. Rosberg dříve uvedl, že to může mít vliv na Hamiltona a jeho budoucnost. Brit stále neprodloužil smlouvu, která mu končí na konci letošního roku.

„Lewis je přesvědčen, že Toto je nedílnou součástí úspěchu tohoto týmu. Tak tomu i doopravdy je. Není zaručeno, že pokud Toto skončí a přijde nový vůdce, tak zůstane stabilita.“

„Kromě toho, pokud odejde, mohl by to být spirálovitý efekt. Mnozí z čelních představitelů týmu si řeknou: ‚Dobře, je to konec éry, Toto odchází, rád jsem s ním pracoval, je čas začít dělat něco nového.‘ Pro tým by to mohl být opravdu špatný vývoj událostí.“