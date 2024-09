Rosberga překvapily chyby Norrise v Singapuru. Nepamatuji se, že by se mi to někdy nestalo, říká

Přestože Ladno Norris letošní Velkou cenu Singapuru ovládl s velkým náskokem, který přesáhl hranici 21 sekund, přičemž před zpomalením v závěru atakoval i hranici 30 sekund, nelze říct, že šlo ze strany britského závodníka o bezchybný výkon.

Jezdec McLarenu totiž při cestě za vítězstvím dvakrát trefil zeď a jednou si po probrždění málem o bariéru poškodil přední přítlačné křídlo.

K minelám Norrise se po závodě v Singapuru v podcastu televizní stanice Sky vyjádřil i mistr světa F1 z roku 2016 Nico Rosberg.

„Chyby, které v závodě dělal, byly velmi zvláštní. Trochu mě zarazilo, co se děje, protože dvakrát narazil do zdi. V obou případech to byly jakoby opravdu vážné momenty, které mohly rozhodnout závod. Měl docela štěstí, že neodstoupil,“ poznamenal Rosberg, který okomentoval i probrždění Norrise v začátce číslo 14 krátce před jeho pit stopem.

„Nešlo přitom o mírné probrždění, ale o obrovské. Všechny tyto tři momenty byly zvláštní,“ sdílel svůj názor Rosberg.

„Nepamatuji si, že bych já, Max Verstappen nebo Lewis (Hamilton, pozn. red.), když jsme vedli o 30 sekund, udělali tři tak velké chyby. Vím, že Singapur je těžký, jak na koncentraci, tak fyzicky, ale nevím, čím to je. Každopádně víme, že má Lando tendenci dělat tyhle malé chyby pořád a všude. Pokud chce letos zabojovat o titul, musí se toho vyvarovat,“ dodal současný televizní expert.