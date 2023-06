Rosberga překvapilo, že Mercedes nezlákal nějaké inženýry Red Bullu

Nico Rosberg je překvapen, že se Mercedes při snaze o návrat na vrchol nesnaží přetáhnout lidi z jiných týmů.

Z Red Bullu nedávno odešlo několik špičkových inženýrů do Astonu Martin a to včetně Dana Fallowse. Rob Marshall má zase namířeno do McLarenu.

V reakci na neuspokojivý začátek sezóny došlo u Mercedesu nedávno ke změně. Na pozici technického ředitele se vrátil James Allison, který si vyměnil roli s Mikem Elliottem.

Nica Rosberga překvapilo, že se jeho bývalý tým také nesnaží přilákat inženýry z jiných týmů.

„Slyšel jsem, že Danu Fallowsovi byl čtyřnásobně zvýšen plat a navíc mu byl dán podíl v týmu,“ řekl Rosberg televizi Sky.

„Týmy takhle jednají, aby se pokusily získat talenty z Red Bullu, což je ve F1 normální. Děje se to vždy. Je zvláštní, že u Mercedesu nebyli trochu aktivnější.“

„Znalosti, které získáte i v souvislosti se souborem předpisů, když si vezmete někoho z nejlepšího týmu, jsou prostě velmi cenné. Možná je to trochu překvapivé.“

„Na druhou stranu samozřejmě platí, že u Mercedesu mají neuvěřitelný talent a teď jim hodně pomáhají obrázky z Monaka díky nehodě Sergia.“

„Existují krásné snímky spodní části vozu. Mohou vytvořit celý CAD model a udělat v počítači celý přesný návrh toho, co to auto vlastně dělá. Díky tomu je velmi snadné začít vozu Red Bullu skutečně rozumět a učit se o něm.“

U Red Bullu tvrdí, že odhalení podlahy není něco, z čeho by měli radost. Podle nedávného vyjádření šéfinženýra Red Bullu Paula Monaghana ale uplyne poměrně hodně času „od pohledu na podlahu“ přes její vývoj až po nasazení. Na vozech soupeřů se podle něj podlahy inspirované Red Bullem objeví nejdříve v říjnu. A navíc to není samozřejmě jen o podlaze.