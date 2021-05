Rosberg si sype popel na hlavu. Najmout Sainze byla pro Ferrari správná volba

Mnoho jezdců změnilo týmy a nyní se trápí. Nejlépe je na tom zatím Carlos Sainz. Uvědomuje si to i Rosberg, který se vloni hodně divil, že Ferrari angažovalo právě Španěla. Rosberg by tehdy Binottovi doporučil Ricciarda.

„Musíte udělat srovnání také s Ricciardem, Pérezem,“ řekl Rosberg pro Sky Italy. Podle Rosberga „jsou nikde“.

„Vyměnili tým jako Sainz, ale Sainz vypadá, jako by tam& byl odjakživa. Dobře si rozumí s autem, tlačí na Leclerca. Tento víkend byl téměř na jeho úrovni.“

„Gratuluji mu, protože si vede skvěle. Byla to skvělá volba ze strany Ferrari.“

„Byl jsem hodně kritický, říkal jsem: ‚Musíte vzít Ricciarda, proč berete Sainze?‘. Místo toho si teď vede skvěle. Mattia měl určitě pravdu.“

Přestože Sainz získal první stupně vítězů pro Ferrari, byl frustrovaný. V sobotu věřil, že má na pole position, ale pak Leclerc boural a na trati byly vyvěšeny červené vlajky.

„Je to skvělé, tak to má být,“ pokračuje Rosberg. „Než Leclerc narazil do zdi, tak v kvalifikaci věděl, že má dobré kolo na to, aby získal pole position. Měl rychlost. Je hezké ho vidět tak silného.“