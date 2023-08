Rosberg radí Pérezovi, aby se odstřihl od sociálních sítí

Podle Rosberga by se měl Pérez odstřihnout od sociálních sítí a médií a soustředit se na výkony na trati. Když Rosberg bojoval o titul proti Hamiltonovi, udělal to také tak...

Nico Rosberg ví, co to znamená bojovat o titul, jezdit s nejlepším vozem na startovním roštu a mít za týmového kolegu silného jezdce, který je navíc vícenásobným mistrem světa.

Rosberg a Pérez mají mnoho společného, ale jejich kariéry jsou přesto rozdílné. Během společného působení u Mercedesu získali s Hamiltonem pro tým 54 vítězství. Rosberg jich získal 22, což je 40,7 %. Kromě toho v roce 2016 Hamiltona porazil a získal titul mistra světa.

Sergio Pérez je u Red Bullu od roku 2021. Během 2,5 sezón získal Red Bull 40 vítězství. Z toho Pérez získal 5, což je jen 12,5 %.

Rosberg se ale dokázal vcítit do role mexického pilota a radí mu, aby si okolo sebe vytvořil bublinu.

„Doporučil bych Sergiu Pérezovi, aby vypnul všechna média, aby se nedíval na sociální sítě, protože vidět tolik memů a komentářů proti němu, novináři kladou otázky proti němu.... musíte se od toho oddělit.“

„Když jsem bojoval o titul, úplně jsem se odpojil od sociálních médií, e-mailů a světa informací,“ řekl Rosberg v podcastu Sky Sports F1. „Jediný problém, který mu zůstane, je, že musí jet na okruh a postavit se před 50 novinářů a ti se ho znovu ptají, jestli prožívá nejhorší chvíle své kariéry a jestli se z toho dostane.“

„Vždy to bolí, protože musíte poslouchat, nemůžete to ignorovat, musíte odpovídat na otázky, zda Daniel Ricciardo ohrožuje jeho místo a podobně. A pokračuje to dál a dál, takže je to velmi těžké, protože vás to ovlivňuje.“

„Pro Sergia je to v tuto chvíli jedna z nejtěžších částí víkendu, takže je to o vypnutí, o soustředění.“