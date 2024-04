Rosberg prozradil, že jezdci Mercedesu museli platit za škody způsobené kolizemi

Asi nejslavnější kolize mezi Hamiltonem a Rosbergem se odehrála po startu Velké ceny Španělska v roce 2016. Nakonec vedla k prvnímu vítězství Maxe Verstappena ve formuli 1.

Nehod ale bylo více. Nico Rosberg s odstupem času přiznal, že jezdci museli za nehody platit.

„Protože jsme s Lewisem bourali, tak nás tým nakonec donutil za škody zaplatit,“ řekl Rosberg v podcastu Business of Sport.

Již dříve bylo známo, že Rosberg musel po kolizi obou jezdců ve Velké ceně Belgie 2014 zaplatit větší částku, která údajně šla na charitativní účely.

Rosberg ale naznačil, že politika Mercedesu, která měla zabránit nehodám, byla mnohem rozsáhlejší.

„Museli jsme podepsat smlouvu, že od nynějška, pokud dojde k nehodě, je jedno, čí je to vina, škodu zaplatíme. Vzpomínám si, kolik jsem zaplatil – bylo to 360 000 liber (dle kurzu z roku 2016 asi 11,8 milionu korun), které jsem zaplatil za jednu z nehod, takže to bolelo opravdu hodně. Rozhodně jsme si pak dali pozor, abychom nebourali.“

Rosberg neuvedl, který konkrétní incident vedl k vysoké pokutě, o níž se zmínil, kontext naznačuje, že šlo o jejich kolizi v posledním kole při Velké ceně Rakouska 2016.