Rosberg popsal rozdíl mezi Schumacherem a Hamiltonem

Nico Rosberg porovnal Michaela Schumachera a Lewise Hamiltona, kteří byli jeho týmovými kolegy u Mercedesu.

„Michael byl jako jezdec velmi kompletní, měl pokryté všechny oblasti a byl neuvěřitelně fit. Byl prostě skvělý. Celý tým motivoval a podporoval, znal všechna jména a zval lidi k sobě domů, aby se projeli na kolech a podobné věci,“ řekl Rosberg v rozhovoru pro německý deník Bild.

„Lewis má úžasný přirozený talent. Z hlediska talentu je pravděpodobně nejlepší ze všech. A on na tom opravdu staví, ten instinkt je u něj fenomenální... Lewis si to zaslouží (rekordní počet titulů), a pokud se mu to podaří, tak dobře. Stále více to vidím tak, že: ‚Byl opravdu zatraceně rychlý a já mohu být o to více hrdý, že jsem ho porazil se stejným autem.‘“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

„Velký rozdíl mezi nimi je v píli. Lewis nesnáší testování, zatímco Michael by testoval každý den, kdyby mohl. Přestože byl sedminásobným mistrem světa F1, věděl, že se musí stále učit. Vše bylo o tvrdé práci, vášni.... Rozhodně v tom byl velký rozdíl.“

Příhoda s WC

Rosberg je srovnal nejen z hlediska jejich dovedností na trati, ale i mimo ni. Oba hráli psychologické hry, i když každý trochu jinak.

„V Monaku byl v garáži jen jeden záchod. Michael přišel deset minut před kvalifikací a zamkl se, protože věděl, že my jezdci musíme před kvalifikací na toaletu. Zavřel dveře a já klepal, ale nikdo neotvíral. V panice jsem to nakonec musel udělat v koutě.“

„Co se Hamiltonovi daří velmi dobře, je celá politika s médii. Je velmi, velmi chytrý. A také na trati: když se s ním dostanete do šedých zón, nikdy to není jeho vina. Vždy za to může ten druhý.“