Rosberg nemá ambice stát se šéfem týmu F1. To není nic pro mě, říká

Němec ukončil závodní kariéru ve F1 poté, co se stal poprvé mistrem světa a opakovaně odmítá, že by měl zájem pokračovat se závoděním někde jinde.

Rosberg se však zajímá o zelené technologie a elektromobilitu. Do nově vytvořeného šampionátu Extreme E, což jsou off-roadové závody elektrických vozů, vstoupil s vlastním týmem Rosberg X Racing. Ambice stát se šéfem týmu F1 ale nemá.

„To mě neláká. Bylo by to až příliš,“ řekl Rosberg pro Formel1.de.

„Je to práce na plný úvazek. Ráno, v poledne, večer, celý den. Když vidím, jak intenzivně Toto pracuje v týmu formule 1, tak si říkám, že to není pro mě, chci se tomu ve svém životě vyhnout. Tu intenzitu a závislost jsem zažil jako pilot a už znovu nechci.“

Dění ve formuli 1 přesto Rosberg stále intenzivně sleduje a pochvaluje si, jakou cestou se F1 vydala.

„Myslím, že cesta, kterou formule 1 jde, je skvělá. Zažíváme to v Extreme E, jak mít udržitelný formát v motorsportu, a formule 1 je teď také na té cestě.

„Například do roku 2025 budou všechny podniky v kategorii udržitelných, což znamená, že jsou energeticky velmi efektivní s velmi nízkými emisemi CO2. Do roku 2030 bude tento sport zcela bez emisí.

„To je důležitý směr. Energetické řešení však bude stále zajímavé a pravděpodobně budeme muset přejít na syntetická paliva. Ačkoliv je obtížné to navrhnout, protože je to velmi drahé a na výrobu velmi energeticky náročné, myslím, že by bylo velmi cenné ve F1.“

Za vlastní závodní kariérou ve F1 již udělal definitivní tečku.

„Plat u mě nikdy nehrál roli. Stále mi zbývaly dva roky z mého kontraktu a plat na této smlouvě měl také hodně nul. Nemůžete mě motivovat penězi. Svou kariéru jsem naplnil tak, jak jsem chtěl, mistrovským titulem, a mám radost ze svého nového života. Ta myšlenka (návratu) tedy nikdy nevznikla a ani nevznikne. Je konec.“