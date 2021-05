Rosberg kritizuje Micka Schumachera za nehody, strýc Ralf se ho zastává

Pilot týmu Haas měl nehodu na konci třetího tréninku na Velkou cenu Monaka, když na městské trati rozbil svůj monopost na výjezdu ze sekce u kasina.

Vůz byl natolik poškozen, že se Němec ani nemohl zúčastnit odpolední kvalifikace. Od sportovních komisařů nicméně dostal výjimku a do nedělní velké ceny mohl startovat.

Schumacher boural během monackého víkendu dvakrát, kromě třetího tréninku se se zdí potkal také ve druhém tréninku.

22letý syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera si ve své první sezóně vede dobře. V kvalifikacích i závodech poráží svého týmového kolegu Nikitu Mazepina, který v Monaku poprvé vyhrál týmový souboj jak v kvalifikaci, tak v závodě. Schumacher však dokáže bojovat také s jezdci Williamsu.

V rámci učení ale také chybuje. Kromě Monaka skončil Schumacher v bariéře také v Imole, kde při jízdě za safety carem na vlhké trati při zahřívání pneumatik ztratil kontrolu nad svým vozem.

Dvě takové velké nehody v úvodních pěti závodech jsou podle Rosberga už příliš.

„Jedna nehoda je v pořádku, ale dvě už jsou příliš. Jak pro něj doposud byla sezóna dobrá, tohle byly velké chyby. Ostatní nováčci byli v Monte Carlu lepší,“ řekl Rosberg.

Mickův strýc a rovněž bývalý pilot F1 Ralf Schumacher byl ke svému synovci shovívavější. Do úvahy vzal také nekonkurenceschopný monopost Haasu.

„Všichni děláme chyby. Měli bychom jej nechat v klidu jezdit. Nikdo z nás nikdy neseděl v tak nevýkonném autě jako Mick,“ řekl Ralf Schumacher.

Šéf Haasu Günther Steiner vyčíslil Schumacherovu monackou nehodu na 300 až 500 tisíc dolarů.

„Tolik tato auta stojí. Jak vždy říkám, jen samotné přední křídlo stojí 150 tisíc. Vždy je to zklamání, protože v Monte Carlu je nejdůležitější kvalifikace,“ řekl Steiner.

„Kvalifikace je tady tak odlišná, krátká trať, velký provoz. Myslím, že kdyby to zvládl, jen by to posílilo jeho sebevědomí, naučil by se, jak uhýbat a všechny tyto věci. Přišel o to, to nikdy není dobré. Až se ale vrátí, už by to určitě nerad opakoval.“