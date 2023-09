Rosberg: Aston Martin si nemůže dovolit mít dva jezdce s tak rozdílnou výkonností

Mistr světa Nico Rosberg z roku 2016 promluvil o současné formě Lance Strolla, který poměrně výrazně zaostává za svým kolegou Fernandem Alonsem.

O formuli 1 se často tvrdí, že nejdůležitějším faktorem je výkonnost vozu a že úroveň jezdce nemá na konečný výsledek až tak zásadní vliv.

Současná situace, která panuje u Astonu Martin, však tento předpoklad minimálně částečně vyvrací. Zatímco Fernando Alonso získal v probíhajícím ročníku již sedm pódiových umístění a se 170 body mu patří v mistrovství světa průběžná třetí pozice, jeho kolega Lance Stroll se na pódium zatím nepodíval a se 47 body je v šampionátu devátý.

Jen jedinkrát se letos stalo,že Stroll dojel před Alonsem v závodě – stalo se tak v Barceloně, ale i tehdy se zdálo, že má Španěl více rychlosti. Kanaďan navíc často dokončuje závody s velkým odstupem za svým zkušenějším týmovým kolegou.

K současné formě Strolla, jehož otec Lawrance je spolumajitelem týmu Aston Martin, se nyní vyjádřil mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg.

„Nejsem si jistý, co se Lanceovi stalo. Je to velmi slušný jezdec, na začátku sezony ukázal, že se dokáže držet blízko Fernanda. Když byl Fernando třetí, Lance byl pátý nebo šestý. Teď je ale v těžké fázi. Z dlouhodobého hlediska si Aston nemůže dovolit mít jednoho jezdce, který tolik zaostává,“ uvedl Rosberg v podcastu televize Sky Sports.

„Buď se Lance vrátí tam, kde může a měl by být, nebo se tým musí zamyslet nad změnou druhého jezdce. Na Fernanda je třeba tlačit. Práce s nastavením vozu je efektivnější, když se na ni podílejí oba jezdci. Má to pak jinou dynamiku. Je důležité mít dva jezdce, kteří jsou rychlí,“ sdílel svůj pohled bývalý pilot Mercedesu a Williamsu.

Rosberg si nicméně uvědomuje, že situace v Astonu Martin je v tomto případě ztížena tím, že je Lance Stroll synem spolumajitele týmu.

„Nemohu to posoudit. Pravděpodobně by si Lance musel říct 'hele, měl bych jít dělat něco jiného', kdyby se mu i nadále nedařilo. Nejjednodušší by samozřejmě bylo, kdyby Lance našel cestu zpět tam, kde může být, což znamená nebýt daleko od Fernanda,“ pokračoval ve své úvaze Rosberg a zároveň připomněl, že pokud Aston Martin letos skončí v Poháru konstruktérů čtvrtý, místo toho, aby atakoval druhou pozici, může tak přijít přibližně o 30 milionů liber.