Rošáda pivních sponzorů. Estrella Galicia opouští Sainze a míří k McLarenu

McLaren získal dalšího sponzora, který byl do teď spojen s konkurencí. K týmu se vrací značka nealkoholického piva Estrella Galicia 0.0.

Přestože máme ve F1 dva španělské jezdce, značka Estrella Galicia 0.0 se přesouvá k McLarenu.

Španělská značka, kterou vlastní pivovar Hijos de Rivera, spolupracovala ve F1 s Carlosem Sainzem. Podporovala ho už v GP3 (dnes F3). V roce 2015 se objevila u Toro Rosso. O rok později byla spolupráce posílena.

Sainz ale z Toro Rosso odešel a Estrella Galicia ho následovala. Nejdříve k Renaultu, poté k McLarenu a nakonec k Ferrari.

Spolupráce s Ferrari musí být i pro sponzora „vrcholem kariéry“. Nyní se ale cesty Sainze a Estrella Galicia rozchází.

Není to tak úplně dobrovolný rozchod. Ferrari už před rokem potvrdilo víceletou dohodu se společností Asahi Europe and International Ltd. Pod firmu patří mimo jiné pro Čechy známé značky jako Kozel nebo Pilsner Urquell. Fanoušci F1 (světoví) ale budou znát také Peroni. Italský pivovor spolurpacoval tři roky s Astonem Martin. Nyní se díky dohodě s Asahi Europe přesune k Ferrari.

Estrella Galicia měla zhruba rok na to, aby se na situaci připravila a nakonec se rozhodla, že ve F1 zůstane a vrátí se k McLarenu.

McLaren je atraktivní

Na konci listopadu oznámil Monster, že se po 14 letech stěhuje od Mercedesu k McLarenu.

McLaren se stává pro sponzory atraktivní volbou. Vloni zaznamenal velký progres v průběhu sezóny, jezdci se dostali na stupně vítězů. Piastri a zejména Norris jsou populární jezdci s víceletou smlouvou. Letos by McLaren mohl patřit k černým koňům sezóny.

Přímo tým si ale před sezónou cíle nedává. „Nebudu říkat, že musíme skončit první, druzí nebo třetí, protože takhle interně v McLarenu neuvažujeme,“ vysvětlil Andrea Stella v rozhovoru pro Motorsport.com. „V McLarenu se zaměřujeme na to, jak můžeme zlepšit aerodynamiku, mechaniku a chování pneumatik. Výsledky se pak dostaví přirozeně.“