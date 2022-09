Romana Staňka zpomalil stejný problém jako Leclerca. I titul je ale stále ve hře!

Zase ta slída. Tentokrát se postarala o problémy českého závodníka Romana Staňka.

Prakticky hned od začátku bylo vidět, že Roman nemá úplně ideální tempo. „Přehříval se mi motor, velmi rychle se dostal na 105 stupňů, limitem je sto deset, pak by se musela pohonná jednotka vyměnit,“ řekl nám po závodě Roman Staněk. Podobně jako u Leclerca stála za technickými komplikacemi slída, která odlétla od závodníka před ním, a poškodila chlazení Staňkova monopostu.

„Je to hrozný paradox, sezóna stojí šílené peníze a pak vám závod pokazí drobnost za pár korun,“ kroutil hlavou Roman Staněk starší, otec nadějného českého závodníka. Přitom po zásahu safety caru vypadalo vše zase nadějně, teplota motoru spadla a Roman se dostal až na sedmé místo. V plném tempu se však začal motor znovu rychle přehřívat a Roman nakonec bohužel vypadl z bodovaných pozic.

Před nedělním – a posledním závodem sezony, je však stále teoreticky možný i titul, na prvního Victora Martinse ztrácí Roman Staněk aktuálně osmnáct bodů. Málo to není, ale šance tady je… Top 3 vypadá ale přece jenom reálněji, Roman má stejně bodů jako čtvrtý Zane Maloney, na třetího Bearmana jim chybí bodů pět. Bude to velmi zajímavá neděle!

„Doufám, že si to letos už vybral. Tolik smolných situací, které ho připravily třeba o pole position nebo dobré umístění v závodě… už by se to konečně mohlo zlomit,“ věří Romanův táta.

Romana teď zajímá hlavně zítřejší závod, poslední podnik letošní sezony, který navíc do rozhodne o tom, do jaké míry bude úspěšná. Zaslechli jsme ale i něco málo o budoucnosti, že to prý úplně špatně nevypadá… Na oficiální potvrzení Romanova případného kariérního postupu si však musíme ještě počkat. „Teď se chci soustředit na neděli, samozřejmě bych rád vyhrál, startuju ze třetího místa. Co je za mnou, neovlivním. Ale bojovat o první místo určitě chci!“