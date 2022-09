Roman Staněk nakonec do top 3 neskončil. Co bude dál?

Včera doufal Roman i jeho otec v trošku štěstí. Poslední závod sezony však nakonec skončil smolně.

Před závodem bylo vše víc než otevřené, Roman se dokonce mohl stát celkovým šampionem F3, vysněná top 3 byla ještě blíž. Vždyť na třetího scházelo jenom pět bodů.

Když jsem si s Romanem a jeho tátou povídal v sobotu, po závodě, kdy českého závodníka připravila o bodované pozice slída z přilby pilota před ním (poškodila chlazení), shodli se, že už té smůly bylo letos dost. A že by se to na poslední závod sezony mohlo konečně otočit. Nestalo se tak.

„Byl jsem nervózní, přiznávám, ale start vyšel dobře, nevypadalo to vůbec špatně,“ vracel se k průběhu závodu Roman, v jehož úvodu figuroval na čtvrtém místě. „Ale co pak udělal Leclerc… Nechápu, že za to nedostal penalizaci,“ komentoval situaci z těsné první šikany, kdy se po Leclercově útoku na Smoljara nakonec ocitl v únikové zóně s mladším bratrem Charlese právě český závodník. „Kdokoliv jiný by byl penalizován, ale je to Leclerc, navíc se jelo v Monze. Nespravedlivé,“ kroutil hlavou Roman Staněk starší.

Nakonec z toho bylo šesté místo, po velice zvláštním závěru - závod byl po další kolizi zastaven, k restartu nakonec nedošlo, s konečným pořadím však ještě zamávaly penalizace za porušení traťových limitů. Mezi potrestanými byl i Victor Martins, který se ale posunul jen o jedinou pozici na místo čtvrté - a i to mu nakonec zajistilo letošní titul v F3.

A Roman Staněk? Po nepovedeném posledním závodním víkendu je z toho v celkovém hodnocení formule 3 pátá příčka. Na třetího Bearmana ztratil patnáct bodů, Arthura Leclerca ale nechal za sebou. Asi slabá náplast za situaci z první šikany.

„Vím, říkali jsme, že Roman musí skončit do třetího místa. Ale nebyla to jeho chyba, smůly měl letos strašně moc a rychlost určitě ukázal,“ řekl bezprostředně po závodě Roman Staněk starší.

Samozřejmě jsem se zkoušel doptat na sezónu příští, jak jsem napsal včera, špatná zpráva by to být neměla. „Teď se potřebujeme dát dohromady po posledním závodě. Nebylo to lehké… Ale plány na příští rok oznámíme brzo,“ uzavřel Roman Staněk starší.

Šampionát jezdců