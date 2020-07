Roman Staněk bude závodit ve formuli 3

Český jezdec v českém týmu. Roman Staněk bude letos závodit ve formuli 3. Ve svých šestnácti letech bude nejmladším na startovním roštu. Staněk nahradí u týmu Charouz Racing System finského jezdce Nika Kariho.

Týmovými kolegy Staňka budou Brazilec Igor Fraga, který je členem juniorského programu Red Bullu a David Schumacher – syn Ralfa Schumachera.

„Kdyby mi někdo řekl, že letos budu závodit ve formuli 3, samozřejmě bych tomu nevěřil,“ řekl Staněk, kterého cituje oficiální web formule 3.

„Ale musíte se chopit těchto příležitostí. Jsem velmi dobře připraven se učit a bojovat. Chci závodit ve formuli 1, takže formule 3 je dalším logickým krokem.“

„Ano, dáme Romanovi šanci,“ řekl Antonín Charouz. „Cítíme, že je velmi talentovaný a bylo by pro něj mrháním času jezdit kdekoliv jinde. Vím, že je to neobvyklý krok, posadit Romana do vozu formule 3 už po jednom roce v juniorské sérii. Na druhou stranu to ale není poprvé. Předchozí mladí jezdci dostali podobnou šanci a rozumně ji využili. Všichni víme, že na to Roman má.“

Roman Staněk

Je šestnáctiletý závodník z Valašského Meziříčí. V roce 2014 začal sbírat závodní zkušenosti v motokárách. Kromě České republiky začal závodit také v Itálii a v sezóně 2017 už z toho byla účast v juniorském mistrovství Evropy.

O rok později přešel tehdy čtrnáctiletý Staněk mezi seniory a v italském Sarnu dokázal vyhrát závod evropského šampionátu. K velkému skoku v kariéře mladého Čecha došlo před sezónou 2019, kdy Staněk přesedl z motokáry do formule. V barvách týmu Charouz Racing System a ve spolupráci s německou stájí US Racing vyhrál hodnocení nováčků v německé formuli 4, kde byl jeho týmovým kolegou Arthur Leclerc.

Ve stejné kategorii obsadil druhé místo v italské formuli 4 a v obou šampionátech dokázal celkem vyhrát tři závody v absolutním pořadí. V sezóně 2020 měl původně závodit ve Formula Regional European Championship u tým Prema, ten ale po vzájemné dohodě opustil a uvolněné místo zaplnila Britka Jamie Chadwick.

Další Čech před branami F1

V předešlých sériích (GP3 a GP2) jezdili v minulosti dva Češi. V roce 2012 v GP3 odjel dva závodní víkendy v Katalánsku a Monaku Jakub Klášterka. V letech 2010 až 2012 jezdil v GP2 Josef Král. Nejlepšími umístěními bylo vítězství ve Spa 2012 a dvě pódia v roce 2011 (Spa a Monako).

Před GP2 (2005) byla tradiční poslední štací jezdců před vstupem do F1 formule 3000. V ní jezdili také dva Češi. V letech 1998 až 2002 a 2004 Tomáš Enge. V letech 2001 a 2003 pak Jaroslav Janiš.

