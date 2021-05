Romain Grosjean na pole position pro Grand Prix Indianapolis!

Grosjean se nejprve poprvé v kariéře v IndyCar probojoval do závěrečné části kvalifikace Fast Six, kde šest nejrychlejších pilotů bojuje o pole position.

Po svém prvním rychlém kole nejlepší nebyl, o dvě desetiny sekundy ho porazil dvojnásobný šampion zámořského seriálu Josef Newgarden.

Poté však Grosjean zrychlil, na 3.925 km dlouhé Grand Prix verzi závodiště v Indianapolis zapsal čas 1:09.4396. Druhý Newgarden na něj ztratil desetinu, třetí Jack Harvey dvě desetiny sekundy.

Pětatřicetiletý závodník bude startovat z prvního místa poprvé od sezony 2011, kdy ještě působil v GP2. Zároveň získal pro stáj Dale Coyne Racing první pole position od roku 2018, kdy Sébastien Bourdais vyhrál kvalifikaci na oválu ve Phoenixu.

Na klasickém okruhu stál vůz Dala Coyna na prvním místě na roštu naposledy v sezoně 2013. Před osmi lety vyhrál současný pilot Toyoty ve WEC Mike Conway kvalifikaci v Detroitu.

„Páni! Už je to více než deset let od mé poslední pole position! Tohle je skvělý den, jsem velmi šťastný za celý tým, který odvedl skvělou práci. Zítra budu poprvé startovat první z letmého startu, z toho mám radost. Už je to více než 3600 dnů od mé poslední pole position v GP2. Doufám v dobrý závod,“ řekl francouzský pilot ve videu na svém instagramu.

Grand Prix Indianapolis odstartuje v sobotu ve 20:00.

Sestřih kvalifikace