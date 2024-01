Rolex 24: Hvězdy F1 a IndyCar na startu v Daytoně

První velká čtyřiadvacetihodinovka roku a více než šest dekád trvající tradice. O posledním lednovém víkendu bude i letos celý svět motorsportu sledovat dění na Floridě, kde dnes večer středoevropského času odstartuje ikonické vytrvalostní klání Rolex 24 at Daytona. Na šťastné vítěze budou jako obvykle čekat na stupních vítězů památeční hodinky od slavné značky. Ale k tomuto okamžiku máme ještě pořádně daleko…

Rolex 24 at Daytona je neodmyslitelným „otvírákem“ sezony prestižního zámořského seriálu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship, který své dvě nejslavnější vytrvalostní bitvy staví posádkám do cesty vždy už v úvodu roku. Na Daytonu totiž navazuje z historického pohledu ještě tradičnější dvanáctihodinovka na Sebringu. Oba dva floridské závody (na Sebringu se pojede 16. března) svým věhlasem dalece překročily motorsport a pronikly i do popkultury. Útržky z nich jsou k vidění třeba i v hollywoodském snímku Le Mans 66 s hvězdami Mattem Damonem a Christianem Balem.

Zatímco Sebring je slavný pro svoji hrbolatost (závodní dráha je bývalým letištěm z druhé světové války), Daytona je po mnohých rekonstrukcích supermoderní závodiště. Jeho základem je ovál primárně pro sérii NASCAR, jejíž sezona zde každoročně startuje závodem na 500 mil. Během Rolex 24 se závodí na kombinaci oválových sekcí a vnitřních technických pasáží. Je to jediné místo na světě, kde uvidíte sportovní prototyp z Le Mans projíždět klopenou zatáčku. Ovál pro NASCAR měří 2.5 míle, varianta pro Rolex 24 nabízí 3.5 míle (5.7 km).

Do letošní čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně odstartuje v 19:40 celkem 59 závodních posádek ve čtyřech třídách a v mnohých z nich nalezneme opravdu zajímavá jména včetně bývalých pilotů F1 či současných hvězd IndyCar. Pojďme si udělat malý přehled.

Piloti F1 a IndyCar v letošní Daytoně

Hybridní prototypy LMDh v nevyjšší třídě GTP, které dobře známe i z WEC a Le Mans, budou bojovat o absolutní vítězství. Čtyři značky Cadillac, Porsche, Acura a BMW nasadí do závodu dohromady 10 vozů (nové Lamborghini se v IMSA přidá až na Sebringu) a v jejich posádkách není nouze o jezdce se zkušenostmi z „královny motorsportu“. Expiloti F1 ale ve startovní listině figurují napříč všemi kategoriemi a mnohdy jsou jejich parťáky v posádkách i současné hvězdy závodů IndyCar.

Mistr světa F1 z roku 2009 Jenson Button pojede letošní Daytonu s prototypem Acura ARX-06 #40 stáje Wayne Taylor Racing with Andretti. Střídat se bude v kokpitu se synem majitele stáje Jordanem Taylorem, švýcarským expilotem F2 Louisem Deletrazem a hvězdou amerických IndyCar Coltonem Hertou. Pro Buttona to bude druhý start s vozem LMDh po loňském Petit Le Mans, kde řídil Porsche 963 stáje JDC-Miller Motorsports a s týmem obsadil páté místo. Za volantem Porsche 963 stáje JOTA Sport pak Brit absolvuje i kompletní letošní sezonu WEC.

Hlavně brazilští fanoušci se těší na Felipeho Massu. Bývalý pilot Ferrari a vicemistr světa ze sezony 2008 pojede Rolex 24 ve třídě LMP 2 s prototypem Oreca O7 Gibson #74 stáje Riley. Za volantem se bude střídat se svým krajanem a známým z brazilských Stock Cars Felipem Fragou a dále s Garem Robinsonem a Joshem Burdonem. V LMP 2 pojede 13 velmi vyrovnaných posádek, nic lehkého tak při debutu na zkušeného Brazilce nečeká.

Ve Spojených státech už je samozřejmě dobře zabydlený i Romain Grosjean, a to nejen díky závodům IndyCar. Francouz se začíná etablovat i na poli sportovních vozů, kde se stal továrním pilotem značky Lamborghini primárně pro její kampaň s novým prototypem LMDh ve WEC i IMSA. Před závodní premiérou nového vozu však Grosjean v Daytoně usedne do Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #60 tovární stáje Iron Lynx ve třídě GTD Pro (13 vozů celkem) a za volantem se bude střídat s trojicí Italů Matteem Cairolim, Matteem Cressonim a Claudiem Schiavonim.

Start v Daytoně si nenechá ujít ani zkušený Skot Paul di Resta, který může brát floridskou čtyřiadvacetihodinovku jako „rozcvičku“ před další sezonou s hypervozem Peugeot ve WEC. Di Resta pojede v LMP 2 s prototypem Oreca 07 Gibson #22 stáje Zaka Browna United Autosports. Střídat ho bude švédský pilot IndyCar Felix Rosenqvist a dva Američané Bijoy Garg a Dan Goldburg.

Již zavedenou hvězdou závodů IMSA WeatherTech SporsCar Championship je Brazilec Felipe Nasr. Bývalý pilot stáje Sauber je dvojnásobným šampionem IMSA WSC a v Daytoně byl v celkovém pořadí dvakrát druhý. Letos by rád konečně vyhrál, startovat bude v nejvyšší třídě GTP s továrním Porsche 963 #7 stáje Penske. V hvězdné posádce ho bude střídat poslední vítěz Indy 500 Josef Newgarden, další šampion IMSA WSC Dane Cameron a tovární pilot Porsche Matt Campbell.

V nejvyšší třídě GTP pojede v Daytoně i další z vítězů Indy 500 a někdejší pilot F1 Marcus Ericsson. Švédský závodník je jedním ze tří bývalý jezdců „královny motorsportu“ v sestavách Wayne Taylor Racing with Andretti. S prototypem Acura #40 jede už zmíněný Jenson Button, ve voze #10 se pak s Ericssonem bude střídat ještě bývalý pilot Toro Rosso, vítěz Le Mans, mistr světa WEC a pilot Toyoty ve vytrvalostním MS Brendon Hartley. Posádku patřící mezi kandidáty na vítězství dotváří ještě druhý ze synů Wayna Taylora Ricky a zkušený Portugalec Felipe Albuquerque.

Už legendou amerických závodů IndyCar a IMSA je Sebastien Bourdais. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Le Mans je čtyřnásobným šampionem Champ Car, bývalým jezdcem Toro Rosso v F1, mnohonásobným účastníkem Le Mans a celkovým vítězem Daytony z roku 2014. Na tento úspěch bude chtít letos navázat. Opět startuje v nejvyšší třídě GTP. V posádce továrního Cadillacu V-Series.R #01 stáje Chipa Ganassiho se bude střídat s Rengerem van der Zandem, legendou IndyCar Scottem Dixonem a superstar americké formulové scény Alexem Palouem, který je často spojován s možným přechodem do formule 1.

V nejvyšší třídě GTP startuje s vozem Porsche 963 LMDh #5 soukromý tým Proton Competition, který v posádce sází hlavně na zkušenost. V kokpitu se budou střídat vítězové Le Mans se značkou Porsche z roku 2016 Neel Jani a Romain Dumas, který se do Daytony přemístil téměř rovnou z rally Dakar. Ty doplní ještě talentovaný Belgičan Alessio Picariello a také Gianmaria Bruni. Italská legenda závodů sportovních vozů a bývalý pilot Ferrari v roce 2004 pilotoval v F1 monopost Minardi.

Formuli 1 i IndyCar má ve svém bohatém životopisu další vítěz Indy 500 na startu v Daytoně Alexander Rossi. Americkému pilotovi prospěl přechod z F1 do USA, kde se díky konkurenceschopné závodní technice mohl stát hvězdou. Během Rolex 24 pojede Rossi ve třídě GTD Pro jako člen posádky vozu McLaren 720S GT3 EVO #9 stáje Pfaff Motorsports. Střídat se bude s Marvinem Kirchhöferem, Oliverem Jarvisem a bývalým kanadským pilotem IndyCar Jamesem Hinchcliffem.

Jeden jediný start si ve formuli 1 připsal Jack Aitken, když před čtyřmi lety naskočil u Williamsu do Velké ceny Sachíru místo George Russella. Osmadvacetiletý Brit si nyní buduje kariéru v závodech sportovních vozů. Loni s Cadillacem vyhrál legendární dvanáctihodinovku na Sebringu, letos by si do sbírky rád přidal i hodinky Rolex za triumf v Daytoně. V nejvyšší třídě GTP pojede s Cadillacem V-Series.R #31 stáje Action Express Racing v posádce s krajanem a jezdcem IndyCar Tomem Blomqvistem a rychlým Brazilcem Pipem Deranim. Právě ten zajetím traťového rekordu získal pro letošní ročník slavného závodu pole position.

Na poslední chvíli bude v Daytoně startovat i Pietro Fittipaldi. Brazilský nositel slavného jména v posádce prototypu LMP 2 Oreca 07 Gibson #52 stáje Inter Europol Competition nahrazuje bývalého týmového kolegu Romana Staňka ze stáje Trident Clementa Novalaka. Francouzský pilot si v pátečním tréninku při incidentu na boxové uličce zranil nohu a kyčel. S Fittipaldim se budou za volantem střídat ještě Tom Dilmann, vítěz Le Mans a majitel týmu Polák Jakub Smiechowski a Nick Boulle.

Výčet bývalých pilotů formule 1 v letošní Daytoně je tímto kompletní a jak vyplývá z řádků výše, někteří z nich vytvořili hvězdné posádky s jezdci IndyCar. Těch jsme ale ještě několik nezmínili. V LMP 2 pojede mexický pilot McLarenu Patricio O’Ward jako člen posádky prototypu Oreca 07 Gibson #2 stáje United Autosports. Jeho parťáky budou Ben Hanley (dvojnásobný účastník Indy 500), zkušený gentleman driver a loňský šampion WEC ve třídě GTE Am Ben Keating a Chilan Nico Pino.

Velkou hvězdou závodu v LMP 2 bude též trojnásobný šampion australských Supercars a pilot IndyCar Scott McLaughlin. V Orece 07 #8 stáje Tower Motorsports se bude střídat s Johnem Faranem, Michaelem Dinanem a Ferdinandem Habsburgem, který bude v nové sezoně WEC týmovým kolegou Micka Schumachera u Alpinu. V LMP 2 pojedou též mladící z IndyCar Dán Christian Rasmussen (Oreca 07 #18 stáje Era Motorsport) a rodák z Barbadosu závodící pod vlajkou Kajmanských ostrovů Kyffin Simpson (Oreca 07 #81 stáje DragonSpeed). Ve třídě GTD Pro se pak objeví jeden z favoritů na letošní titul v IndyCar Kyle Kirkwood. Američan pojede s Lexusem RC F GT3 #14 stáje Vasser Sullivan s expilotem IndyCar Jackem Hawksworthem, Ben Barnicoatem a hvězdou Toyoty z WEC Mikem Conwayem.

Letem světem startovní listinou

Pokud se celkově podíváme na startovní listinu, za zmínku stojí ještě několik věcí. Až zarážejícím faktem je, že v LMP 2 nepojedou pouze dominantní prototypy Oreca 07 Gibson. Proti nim totiž bude stát jediný Ligier JS P217 Gibson #33 týmu Sean Creech Motorsport, který své šasi koupil od Mira Konopky a jeho slovenské stáje ARC Bratislava. V posádce se s Jonny Edgarem, Nolanem Siegelem a Lancem Willseym objeví i legendární portugalský veterán Joao Barbosa.

Velkou bitvu musíme očekávat ve třídě GTD Pro, kde proti sobě půjde třináct de facto čistě továrních vozů. Do bitvy proti vozům BMW, Lamborghini, Lexus, McLaren, Aston Martin, Mercedes, Ferrari a Porsche půjdou dva zcela nové speciály. Těšit se můžeme na závodní premiéru Fordu Mustang GT3 a také na debut GT3 verze slavného Chevroletu Corvette v jeho poslední generaci Z06.

Start závodu je naplánován na 19:40 celý ho budete moci sledovat živě prostřednictvím IMSA TV na webu imsa.com.