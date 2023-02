Role týmových šéfů je někdy přeceňována, myslí si principál Astonu Martin Krack

Podle týmového principála Astonu Martin Mika Kracka nemusí být role stájových šéfů tak důležitá, jak se může na první pohled zdát.

Specifikem letošní zimní přestávky formule 1 byl velký počet personálních změn v čele týmů. S novým šéfem do nového ročníku vstoupí stáje Ferrari, Alfa Romeo, Williams a McLaren.

Podle Mika Kracka, kterého čeká druhá sezona v čele týmu Aston Martin, jsou tyto změny důkazem toho, že na lídrovi stáje až tolik nezáleží.

„Ukazuje to, že role šéfa týmu je možná někdy trochu přeceňována, protože když ho můžete tak rychle změnit a nemá to žádný velký dopad, také to o něčem vypovídá,“ citoval Kracka web Autosportu.

„Vypadá to, že tuto práci můžete dát komukoli, respektive někomu z jiného týmu. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na skutečnost, že týmy F1 se vyvinuly ve velké organizace, kde majitelé už nejsou šéfy týmů. Někde jsou šéfy týmů inženýři, někde platí spíše staromódní pravidla. Nakonec ale uvidíme, jaká cesta vede vpřed,“ poukázal 50letý Lucemburčan.

Stabilita na prvním místě

V kontextu posledních rošád na pozicích týmových šéfů byla nejvíce diskutovaná ta, která se týkala Ferrari. Italská stáj se rozhodla vyměnit Mattiu Binotta, jehož nahradil Frédéric Vasseur. Když se na tohle téma vyjadřovala hlavní konkurence z řad Red Bullu či Mercedesu, častým argumentem, proč se Ferrari možná unáhlilo, byla nutnost udržení kontinuity a stability.

A právě tyto prvky považuje Mike Krack u vedení týmu F1 za zásadní.

„Myslím, že konzistence a stabilita jsou velmi důležitými faktory. Musíte mít také důvěru v lidi, se kterými se nemůžete neustále dohadovat, pokud se chcete vydat jiným směrem. Většinou nejde o jednostranná rozhodnutí. Rozhoduje se o nich po kolektivní diskuzi,“ dodal Krack.